La búsqueda del amor lejos de trogloditas

La austeridad de medios que rodea a Songs of the forgotten trees y el mensaje maniqueo que envía no quita para que no sea un film repleto de elementos interesantes. Y digo maniqueo porque la sensación que transmite es que el amor de ambas protagonistas solo puede ser verdadero entre ellas tras experimentar un desengaño tras otro con el sexo opuesto ya que todo lo que huele a hombre es depravación, violencia o primitivismo. Anuparna Roy aborda la convivencia de dos mujeres internándose en el realismo más crudo de un Bombay repleto de desigualdades, miserias, y donde la precariedad es casi un protagonista más de la película.

En ese ambiente conviven con sus recuerdos y experiencias una aspirante a actriz y una prostituta. Pero cuidado, no una prostituta cualquiera, sino una prostituta con códigos éticos muy sólidos ¿eh? O dicho de otro modo, una scort con criterio que pone límites a ciertas prácticas de sus ridículos clientes y que realmente se termina convirtiendo en psicóloga de los problemas conyugales de estos.

Pero, para rizar el rizo del esperpento, las dos jóvenes se ahorran el alguiler gracias a que la meretriz aguanta también los desahogos sexuales del marido de la casera al cual esta no soporta y solo le impone el pago por la posesión de la vivienda cuando este empieza a toquetearla. Vamos, que ni Almodóvar en sus tiempos más transgresores. Pero lo más curioso es que todo esto adquiere un aspecto de rutina sentimentaloide subversiva de lo más desarmante. La película, que casi es un mediometraje, debido a sus 78 minutos escasos, bascula entre el realismo urbano y momentos bucólicos que aportan paz entre tanto desbarajuste neuronal.