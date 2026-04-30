¿Qué no tienes mayoría parlamentaria? No pasa nada. ¿Que pese a eso juegas con las expectativas de la gente aprobando un decreto sobre alquileres que sabes desde el minuto uno que no será convalidado por el Congreso de los Diputados? No pasa nada. ¿Que has aumentado la inseguridad jurídica del país? No pasa nada. ¿Que llevas una legislatura entera sin aprobar unos presupuestos generales del Estado? No pasa nada. ¿Que estas incumpliendo año tras año un precepto constitucional? No pasa nada. ¿Que mueves, eliminas, inflas o desinflas partidas presupuestarias a tu arbitrio a espaldas de las Cortes? No pasa nada. ¿Qué no contar con presupuestos generales actualizados dificulta estructuralmente el diseño de los presupuestos de las comunidades autónomas? No pasa nada. ¿Que has trufado el consejo de administración de la RTVE de enchufados, correveidiles, abrazafarolas y comisarios políticos? No pasa nada. ¿Que los consejeros antes ganaban 11.000 euros anuales y ahora, con el pretexto de dedicación exclusiva y una reunión cada tres semanas, cobran 115.0000? No pasa nada. ¿Que cedes toda la parrilla matinal a tres programas que defienden al Gobierno y atacan con saña a la oposición? No pasa nada. ¿Que los propios trabajadores de RTVE denuncian irregularidades en las contrataciones de las productoras que facturan dichos programas y protestan por su sesgo gubernamental ocultando o tergiversando datos? No pasa nada. ¿Que el ministro de Transporte ataca e insulta groseramente a ciudadanos –y no solo a adversarios políticos– través de las redes sociales? No pasa nada ¿Que fallecen 47 personas en un accidente ferroviario y no se produce ninguna dimisión? No pasa nada. ¿Que un grave fallo eléctrico deja a todo el país medio día sin energía y tampoco se produce ninguna dimisión? No pasa nada. ¿Que se haya negociado una amnistía con los propios amnistiados para que se libren de la responsabilidad de haber impulsado una insurrección para destruir el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía de Cataluña? No pasa nada. ¿Y que sea a cambio de investir como presidente del Gobierno a un individuo que aseguró pocas semanas antes que esa amnistía era imposible e indeseable? No pasa nada. ¿Que un presidente del Gobierno mienta hasta cuando le preguntan la hora? No pasa nada. ¿Que sea capaz de escribir cartas públicas remarcando lo enamorado que está de su esposa para eludir una crisis política? No pasa nada. ¿Que su número dos en el partido, el secretario de Organización y ministro de Fomento y luego de Transportes, fuera un putero que metía a sus queridas en la administración y durante años encabezó una red de corrupción? No pasa nada. ¿Que después de defenestrarlo sin explicaciones le dio de nuevo un escaño en el Congreso? No pasa nada. ¿Que el presidente no asumió ninguna responsabilidad política aunque ahora esté siendo juzgado? No pasa nada. ¿Que el sucesor de este golfo fuera otro golfo que ahora esté también procesado? No pasa nada. ¿Que al hermano del presidente –cuando aún no lo era– no recuerde ni dónde estaba el despacho correspondiente al cargo por el que le pagaban una pasta gansa en Extremadura? No pasa nada. ¿Que la esposa del presidente del Gobierno tuviera como patrocinadores de su cátedra universitaria sobre Transformación Social Corporativa a empresas del IBEX 35, con relaciones y contratos con el mismo Gobierno, como la Fundación La Caixa, Indra, Telefónica o Mercadona? No pasa nada. ¿Que el mismo Gobierno haya asumido la defensa de la señora Begoña Gómez como si fuera alto cargo del Ejecutivo, arremetiendo la mayoría de los ministros contra jueces y magistrados? No pasa nada. ¿Que después de siete años y medio en el poder el Gobierno no haya construido una sola vivienda pública preteriendo brutalmente el principal problema social del país? No pasa nada. ¿Que acuse del problema de la vivienda a todos los demás? No pasa nada. ¿Que tiemble por los palestinos y olvide y condene a los saharauis? No pasa nada. ¿Que los que votan a la derecha son idiotas, analfabetos, miserables, botarates y traidores? No pasa nada. No pasa absolutamente nada.