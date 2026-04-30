Treinta de abril, día de la aviación de canarias

Desde el año 2003, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria desarrolla las denominadas Jornadas Aeronáuticas de Gran Canaria, en años pares, de modo que este año 2026 (en el que se cumple su 250 Aniversario), correspondería la decimoctava, cuyo día principal coincide con este jueves 30 de abril, coincidiendo con aquel memorable primer vuelo de Garnier.

Durante el año 2013 celebramos el Centenario de nuestra Aviación en cuya organización participaron la Real Sociedad, el Real Aeroclub y la Fundación Canaria pata la Formación Aeronáutica que estaba integrada por los siguientes patronos: Ilustrísimo Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Real Aeroclub de Gran Canaria y Aerotraining Canarias, S. L. El 21 de enero de 2011 y en el Ayuntamiento de Ingenio, siendo alcalde don Juan Díaz, se firmó el Acuerdo de Actuaciones y Colaboración.

Por razones propias de la edad estoy retirado de las actividades que conllevan determinados esfuerzos, pero la escritura me permite reflejar inquietudes, recordar nuestro pasado y proyectar ideas. Por tanto, con ilusión trato de llevarles, estimados lectores, al recuerdo de nuestros inicios aeronáuticos.

Indudablemente no tenemos constancia de que el hombre primitivo, aquel que nada tenía salvo lo que le rodeaba, intentara volar, a semejanza de esas aves que revoloteaban alrededor de su morada. Con el tiempo ese mundo terrenal fue aumentando y nacieron aldeas, espacios poblados y concentraciones…, épocas para nosotros muy lejanas, en donde surgen sucesos increíbles, maravillosos, que se conocen como leyendas o mitos y que son contados… De esa antigüedad nos llegan intrépidos precursores del vuelo, aparecen figuras humanas cuales aves fénix y grandes personajes: Icaro, Leonardo da Vinci, Mo ti y Hang Sing, Cayley, Powel, Arquitas, Abás Ibn Firnas, Oliver de Malmesbury, Bacon, Antonio de Fuentelapeñas, Rozier, Laurent, etc., etc., promotores que impulsaron la querencia del vuelo, sin olvidarnos de nuestros Viera y Clavijo y Agustín de Bethencourt y Molina, iniciadores que fueron del vuelo aerostático en España.

Dejamos esa antigua historia, fundamental, incuestionable para el afianzamiento de lo que sería la Aviación y damos un gran salto para situarnos en el momento en que el Rey Don Alfonso XIII, el 28 de febrero de 1913, firma el Decreto de creación del Servicio de Aeronáutica Militar, en el que se integrarían la aerostación y la aviación (creada el 2 de abril de 1910) bajo el mando del coronel Pedro Vives Vich (1858-1938). A partir de este momento se desarrolla la actividad aérea en España, siendo Marruecos un gran campo de acción para nuestros aviadores y aeroplanos a motor, sin olvidarnos del protagonismo de los globos en el campo de batalla.

Un par de meses después de que se creara la Aeronáutica Militar, Canarias celebraría el primer vuelo de su historia: miércoles, 30 de abril, el para nosotros legendario Léonce Garnier, desde un campo preparado, en los terrenos del hoy populoso, y cada vez más, barrio de Guanarteme, emprendió su vuelo histórico, a las 16:30 horas, llevando como pasajero al aerostero Jaime Company, uno de los organizadores de estos vuelos.

Nuestra historia aeronáutica comienza aquí, en ese momento e iniciaría el camino de su desarrollo demostrando la importancia de la aviación para estas islas de Canarias, lanzadera hacia Europa, África y América y separadas cientos de kilómetros de la Península Ibérica.

Pasados estos días en los que hemos celebrado los grandes vuelos que España ha realizado… ¡maravillosa historia de nuestra aviación! nos llega este 30 de abril como 113 Aniversario del primer vuelo sobre la tierra, el mar y en el cielo de Canarias.

Desde estas líneas un especial recuerdo a los más de cincuenta autores que hicieron posible el gran volumen, en dos tomos, de nuestra historia aeronáutica que publicamos en 2013 y singularmente a los García de Celis, Manolo Ramírez, Pepe Luján, Fernando Marrero de Armas, Domingo Doreste, Gutiérrez Padilla, Cristóbal Alzola, Fernando de la Fuente, Ferrán Roselló y Julia Roselló…, algunos de los nombrados, desafortunadamente fallecidos. A todos, nuestro agradecimiento y un especial recuerdo a los que volaron dejando su estela en este cielo canario como signo inequívoco de que continuarán su labor en el más allá y velarán por lo que aquí quedamos.

¿Para cuándo el monumento a la aviación civil, militar y deportiva? La Rotonda de la Aviación en Guanarteme espera desde 2013, año del Centenario, que esta idea se haga realidad.