Un apátrida en la Moncloa

Por fin, lo he entendido. Me ha llevado su tiempo, no crean. Una de las frases más enigmáticas de Lucia Berlin, la escritora norteamericana felizmente recuperada para la literatura universal, me tenía absorbido desde el mismo instante en que la leí: «La soledad es un concepto anglosajón» (Manual para mujeres de la limpieza, 1977). Sólo he venido a comprender su significado y el mensaje implícito con la reciente cumbre mantenida por Pedro Sánchez con los líderes de la liga de los narcoestados alineados con el comunismo. Ver al presidente español, en comandita con el resto de los mandatarios que se reconocen como enemigos expresos de la libertad, me aclaró las últimas dudas que me quedaban. Él, que casi no puede salir a la calle, al menos en su propio país, sin que le abucheen o le hagan manifiesta la opinión generalizada que tiene el pueblo español de su figura, ha terminado por abandonar la nacionalidad que exhibe en el pasaporte, es decir, estamos siendo gobernados por un sujeto que desprecia las gentes con las que convive y las tradiciones que respetan, hasta la bandera le parece desagradable. En consecuencia, es un apátrida que rige el destino de millones de personas que se identifican con todo lo que a este individuo le desespera.

Pedro Sánchez se ha vuelto «anglosajón», pérfido como la imagen que tenían los españoles de hace unos siglos sobre los hijos de Inglaterra. Pero, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Es posible que no se haya dado cuenta el protagonista de su cambio? Se ha de responder que han sido muchos los elementos, en forma de señuelos al viento, que ha ido depositando Sánchez a lo largo de la legislatura. Uno de ellos es el declive físico, aunque con cierto trasfondo existencial. Hay que recurrir al pensamiento de Jean-Paul Sartre para explicar tanto el salto al vacío como la manifiesta caquexia: «Me dejé caer en el asiento, ni siquiera sabía dónde estaba, tenía ganas de vomitar. Y desde entonces la Náusea no me ha abandonado, me posee» (La náusea, edición original de 1946). Por ende, Pedro Sánchez es un poseído por la progresiva consunción del sentido de la existencia. Este es el motivo de su quebrada salud, pues, al perder el rumbo en la vida política, también le sucedió lo mismo con el vigor. En ayuda de esta tesis, encontramos el insospechado gasto del secretario general del PSOE en maquillaje que, según El Confidencial, se «ha duplicado en los últimos años» a razón de «188 euros por sesión». Todo para ocultar que ya no quiere ser español, que aborrece la patria que le vio nacer.

Debe ser doloroso levantarse cada mañana sabiendo que gobiernas un país que no es el tuyo, que te repudian por ello y, sin embargo, te afanas en disimular justo lo contrario. En aquella reunión en la ciudad condal, se citó con una gavilla de cuatreros, pero lo chocante es que cree que España le sigue en sus ambiciones geopolíticas cuando, en realidad, está solo en el mundo. Mientras se conjuraba en la Barcelona de Salvador Illa, la hispanidad se enorgullecía de serlo en el Madrid de los Austrias, aclamando a María Corina Machado como paladín de las libertades. Por supuesto, ella no repudia la simiente española que la nutre y así se lo premió el pueblo reunido en la Puerta del Sol.

Qué contraste tan curioso. Una presidenta sin Estado, pero a la que quieren con locura, incluso fuera de sus fronteras. Esa es la Corina Machado de las multitudes y el furor popular. Y un presidente de España enemistado con los españoles, a los que siente como auténticos extraños.