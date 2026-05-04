Felicidad Batista, activa en muchos frentes

Felicidad Batista es tinerfeña, licenciada en Geografía e Historia con su especialidad en Historia del Arte. Ta bien es titulada superior bibliotecaria de Presidencia del Gobierno de Canarias. Durante cuatro años presidió ACTE Canarias, una asociación de escritores que en estos momentos es la más activa del archipiélago. Es una mujer discreta y activa, que suele desplazarse a Gran Canaria para asistir a las múltiples convocatorias culturales que existen, sobre todo en Gáldar.

Durante cuatro año presidió la asociación. Ella y su junta iniciaron el mandato en plena pandemia, y, junto al equipo directivo, elaboraron un programa comprometido con la Literatura y el oficio de escribir. Lo explica así: Creamos la revista virtual Canarias Literaria. Se llevó a cabo un intenso trabajo de directores de las colecciones, estableciendo criterios de calidad. Se estableció el premio Dulce Díaz Marrero de Poesía Joven, entre otros muchos proyectos. Históricamente, no ha sido fácil en Canarias el asociacionismo en el ámbito de la literatura, pero es preciso reconocer la labor que desarrollan diferentes asociaciones y grupos desde distintas islas. Queda aún por andar implicar y convencer al público para que asista a actividades que cada semana se proponen en espacios públicos y privados.

Es autora de Cine en cortos: Por las calles de la vida, Relatos de la Patagonia, Finis Mare y Los espejos que se miran. Ha publicado en más de 70 antologías en España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. Su primer libro, Los espejos que se miran, es la recopilación de historias cortas de mi blog Buenos Aires 1929 Café Literario. Relatos de la Patagonia son relatos que se desarrollan en la Patagonia argentina y chilena y siguen el curso de la historia, desde los pueblos originarios hasta el siglo XXI. Casi todos hacen referencia a Canarias. Su primera novela fue Finis Mare. Miranda Valdivia, personaje central, decide instalarse en una casa heredada y en ruinas, frente al mar. El misterio de su vida lo narra alguien que no se conocerá hasta bien avanzada la trama. Lo recorre una banda sonora, diferentes idiomas, mientras su historia se va desvelando entre la playa y Bórcor, el pueblo cercano. Por las calles de la vida es un libro de relatos, algunos premiados en certámenes internacionales que tienen en común la música, especialmente el tango, pero también el jazz, la música clásica, los libros, la meta literatura y el cine. Cine en cortos es un libro de microrrelatos cuya fuente de inspiración son películas clásicas y contemporáneas. Fue un tiempo apasionado de escritura y de vi-sionar de nuevo filmes. Uno de estos micros, La voz amotinada, basado en filme El editor de libros, fue reconocido en México con el Premio Internacional Letras de Iberoamérica 2025 en el género Microrrelato. Sus proyectos actuales están centrados en dos novelas inéditas en busca de editor, en la escritura permanente y en la investigación y estudio de documentos para un nuevo reto creativo. Así como continuar sus viajes literarios a casa de escritores y rutas por donde se desarrollan novelas, cuentos y poemas.

Bórcor es una imagen de Arafo, un territorio imaginario y real, donde transcurrió su infancia y juventud. Cuando era adolescente, sacaba prestados los libros de la biblioteca. Los leía en una azotea de casa a la que se accedía por una escalera de palos. Aislada, bajo el sol o las nubes, con el Pico del Valle en la distancia, Gran Canaria en el horizonte y los barcos surcando la mar, leía poesía y narrativa. Especialmente, el Boom latinoamericano. Releía incansable a Borges y Córtazar. Uní las tres primeras letras de sus apellidos y surgió la palabra Bórcor.

Siempre escribió poesía y narrativa en secreto. Actualmente, publica mayoritariamente narrativa. Trabajo los dos géneros en periodos distintos y distantes. La poesía escrita a mano y la prosa en ordenador.