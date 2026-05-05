¿Barco de la muerte o de la suerte?

La desgracia de un crucero 'maldito' anclado frente a Cabo Verde por culpa de un virus mortal ha convertido a esta embarcación de lujo en una especie de anomalía flotante sin precedentes. Un pasaje en pánico espera aislado, vigilado y cargado de incertidumbre. A bordo del barco, una tripulación desconcertada se enfrenta no sólo al desgaste físico del encierro, sino también el peso psicológico de saberse en el centro de una crisis sanitaria que, aunque identificada, sigue exigiendo respuestas rápidas y coordinadas.

El brote de Hantavirus que afecta ya a cerca de una decena de pasajeros del crucero 'MV Hondius' y que se ha cobrado tres víctimas no es un enemigo desconocido. Las autoridades sanitarias saben qué es, cómo se transmite y, lo más importante, cómo tratarlo. Y precisamente por eso, la situación resulta aún más urgente si cabe.

No se trata de improvisar soluciones, sino de aplicarlas sin demora. Cada hora cuenta cuando la salud, y potencialmente la vida, de 150 personas depende de decisiones que, en tierra firme, parecerían evidentes.

En este contexto, el Archipiélago canario emerge como pieza clave. Su cercanía geográfica y su infraestructura sanitaria lo convierten en el destino más lógico ante una eventual evacuación o atraque controlado. La posibilidad de que el buque haga escala en Canarias solo pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales, sino que sitúa a esta región en el foco mediático internacional.

Paradójicamente, lo que podría percibirse como una amenaza también actúa como un escaparate global. Canarias aparece en titulares, debates y análisis, proyectando una imagen de territorio preparado, estratégico y solidario. Una "promoción" inesperada, nacida de la adversidad, que muestra al mundo no solo sus paisajes, sino su capacidad de gestión ante crisis complejas. No podemos rasgarnos las vestiduras al plantearse socorrer al crucero cuando, por otro lado, Canarias viene recibiendo miles inmigrantes en pateras en busca de un futuro sin saber su verdadero estado de salud y no pasa nada.

Pero más allá de lecturas geopolíticas o mediáticas, el núcleo de esta historia sigue estando en el barco. En los rostros de quienes esperan una solución. En la urgencia de actuar con humanidad y eficacia. Porque esta es, en esencia, una tragedia evitable, o al menos controlable. Y eso la convierte en una prueba moral de saber qué hacer y hacerlo a tiempo.

La comunidad internacional observa. Canarias se prepara. Y en medio del océano, el barco de la muerte o de la suerte promocional aguarda que la respuesta esté a la altura de la necesidad y que, a buen seguro, será guion de película.