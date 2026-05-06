Ni artificial ni de la otra

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, ha presentado con cierto empaque mesiánico una herramienta de Inteligencia Artificial en virtud de la cual el ciudadano podrá superar los problemas burocráticos que engarrotan a una administración demasiado lenta e ineficaz. «La burocracia no puede seguir siendo un freno al desarrollo», dijo el vicepresidente, «y esta herramienta de IA nos permitirá anticiparnos a las necesidades de los ciudadanos, ofrecer respuestas más rápidas y garantizar una mayor transparencia en todo el proceso administrativo».

Ahivá. Transido de una sincera emoción futurista, uno acude, siguiendo las indicaciones del señor Domínguez, a la página www.emprenderencanarias.es para localizar la herramienta inteligentísima, a la que han bautizado Leo, pero ocurre que no hay ni rastro de tal herramienta, tonta o lista, en el pequeño portal, por cierto, viejuno, poco atractivo y tan interactivo como un taburete. A mi juicio, seguramente erróneo, un vendedor de bastones tiene más gracia y atractivo que www.empredercanarias.es. Por lo demás, y detrás de las generalidades de Domínguez, se trata (supuestamente) de una aplicación destinada a facilitar los trámites de aquellos que pretendan poner en marcha una actividad económica en el Archipiélago, y no, por ejemplo, a aquellos interesados por trámites de cualquier otra naturaleza. Más claramente todavía: cabe deducir, y ojalá me equivoque, que lo anunciado por el vicepresidente es un sofware tradicional pero más sofisticado, y uno, desde luego, una inteligencia artificial, es decir, una herramienta que utilice algoritmos avanzados y se nutra de un modelo de aprendizaje automático, de manera que pueda resolver problemas autónomamente. En este caso no se trataría de dirigir al interesado en esta o aquella dirección o precisarle los trámites imprescindibles para lograr su objetivo. Una verdadera inteligencia artificial aprende día a día, se encarga de los trámites o redacta solicitudes, localiza y proporciona información y brinda opciones. Me temo que Leo, con toda su buena voluntad –y la de Domínguez – no puede hacer nada de eso.

Lo preocupante de esta presentación del consejero de Economía deviene, precisamente, de sus presupuestos. Lo preocupante es que los organizadores de esta anuncio ignoran casi perfectamente lo que es y –sobre todo– lo que deberá ser la IA incorporada a las administraciones públicas. La IA no es un sofware al uso, la IA no puede incorporarse a la administración pública como quien pone boinas a los funcionarios y laborales de Canarias, la IA no transforma básicamente la potencia y la competencia de una administración, sobre todo, cuando se trata de una administración tan envejecida –demográfica y tecnológicamente– como la administración pública de la Comunidad autónoma. La incorporación de la IA exige una verdadera transformación organizativa, operativa, profesional y tecnológica de las administraciones públicas que, por supuesto, no se está llevando a cabo. Otra observación: se trata de un proceso claro. Un ejemplo: la administración pública alemana está implementando un Plan de Acción de IA dirigido desde el Ministerio Federal de Investigación y Tecnología. Este instrumento comenzó a diseñarse en el año 2018 y a finales de 2026 culminará su primera fase. En los tres últimos años se han invertido unos 1.600 millones de euros en el proyecto.

Para el gobierno alemán la provisión de herramientas, habilidades e infraestructuras de IA forma parte de los servicios gubernamentales básicos y esa perspectiva sistémica y genuinamente pública apenas se escucha en la clase política isleña. A finales de 2024 contaban con más de 16.000 ingenieros de IA. ¿De cuántos dispone Canarias para diseñar, incorporar, optimizar y monitorizar la incorporación de la IA a sus administraciones públicas y bajo qué planificación? Un poquito de seriedad y menos chuminadas, por favor.