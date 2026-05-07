Una amenaza real

Tres notas (encabezadas por tres mentiras o medias verdades) sobre la decisión de mandar el crucero MV Hondius a Canarias.

1. No hay que ponerse histéricos. La transmisión entre humanos del hantavirus es muy limitada y se han registrado muy pocos casos. Debe mantenerse la prudencia pero sin alterarse: es muy negativo provocar el miedo entre la población. Está muy bien la invocación a la calma y la prudencia, pero todo lo demás de este argumento es –como mínimo– discutible. Es cierto que se han registrados pocos casos en Europa y Norteamérica, pero no en China, por ejemplo, donde se reportan entre 10.000 y 15.000 casos anuales, que se limitan con duras cuarentenas en unos casos y abandono de barrios enteros en otros. Casi 50% de los infectados fallecen. Alrededor de una veintena de pasajeros abandonaron el barco en la isla de Santa Elena hace unos diez días y otro ha sido diagnosticado ya en Suiza después de utilizar aviones, trenes y taxis en su regreso; está hospitalizado y su situación es grave. Es la primera vez que se registra la infección en un medio de transporte y con cientos de potenciales contagiados. Por lo demás conviene recordar que la posibilidad de que un virus mute, y fortalezca su ubicación en el organismo humano, es directamente proporcional a su difusión contagiosa. En particular los virus ARN cambian constantemente a fin de adaptarse al hospedador humano y medrar para sobrevivir y reproducirse más rápida y eficazmente. ¿Prudencia? Toda. ¿Histerismo? Ninguno. Pero tampoco es admisible ni responsable actuar como si esto fuera una gripe molesta y el riesgo deba considerarse completamente inexistente. Porque no lo es. Y precisamente por eso se opta por Canarias como punto de desembarco. Con pacientes asintomáticos, ¿por qué no inclinarse por traslados aéreos desde Cabo Verde o el regreso a los Países Bajos? Se elige Canarias para que en el caso (muy improbable) de contagios múltiples el brote se mantenga en un territorio de frontera, pero con buenas comunicaciones y un sistema sanitario avanzado.

2. Toda estrategia debe basarse en la colaboración. No está siendo así. La actitud del Gobierno español con el Gobierno de Canarias ha sido despreciable. Al menos hasta ayer a primera hora de la tarde no se había producido contacto entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, pese a que el presidente le solicitó información. Al parecer a última hora se celebró una reunión de coordinación. El CIF ha demandado información, protocolos y medios de protección para el personal que participará en el dispositivo en Granadilla: portuarios, sanitarios, policías. La ministra, al parecer cree que bastan los protocolos habituales y el personal disponible en Sanidad Exterior. Pues está aviada. Este nivel de exclusión y ninguneo es particularmente estúpido cuando la sanidad pública es una competencia transferida a las comunidades autonómicas, que gestionan los sistemas sanitarios desde hace décadas. Se desaprende de la experiencia del covid y se godifica la emergencia epidemiológica. Para Mónica García Canarias no es una comunidad autónoma, sino unas islas macaronésicas que deben cumplir órdenes. Ángel Víctor Torres se limita as usual a poner carita de noble preocupación y a brindar una abstracta coordinación a todo el mundo, buena, bonita, barata.

3. Es una situación puntual que se resolverá en pocos días. Tampoco. Este modelo de intervención, si no se corrige, sentará un precedente en emergencias epidemiólogas, que se multiplicarán en los próximos años y décadas –tal y como viene advirtiendo la comunidad científica– alimentadas por el cambio climático, la globalización y el aumento del transporte de pasajeros y mercancías. Y al igual que ocurre con la gestión migratoria, la tentación de transformar Canarias es un parapeto físico, operacional y logístico para futuros brotes infecciosos y pandémicos no debe prosperar.