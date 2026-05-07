A informarse también se aprende

El Día Mundial de la Libertad de Prensa ha pasado desapercibido en medio del puente festivo de principios del mes de mayo, pero no se nos puede pasar la importancia de detenernos a reflexionar sobre el valor que tiene la buena información en nuestras vidas y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Porque no debemos olvidar que el derecho de los medios a informar con libertad es también una oportunidad para tener en cuenta que, como ciudadanía, tenemos la responsabilidad de saber interpretar, contrastar y comprender la información que recibimos.

La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad moderna. Gracias a ella es posible garantizar el acceso a información veraz, promover la transparencia y exigir responsabilidades a quienes nos gobiernan. Por ello, organismos internacionales recuerdan cada año que el 3 de mayo es una fecha para evaluar el estado de la libertad informativa en el mundo, defender a los medios frente a presiones y rendir homenaje a periodistas que han perdido la vida ejerciendo su labor. Además, el acceso a información real y no mediatizada es la base de la confianza social, el diálogo y el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, en la actualidad la libertad de prensa nos plantea nuevos desafíos contra la desinformación. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a contenidos y, al mismo tiempo, tanta dificultad para distinguir entre información fiable y manipulada. Las redes sociales y los entornos digitales han multiplicado las oportunidades de participación y de información, pero también han facilitado la difusión rápida de bulos, titulares sensacionalistas o mensajes diseñados para influir en la opinión pública.

Por eso, hoy en día, la libertad de prensa debe ir acompañada de educación mediática y pensamiento crítico. No basta con que exista libertad para informar, es necesario aprender a interpretar la información. Saber preguntarnos quién escribe una noticia, con qué intención, qué fuentes utiliza o si está contrastada es una competencia esencial para desenvolverse en el mundo actual.

En este sentido, la escuela juega un papel fundamental. Educar en el análisis de la información es educar en ciudadanía. Por eso es muy importante el trabajo que realizamos en nuestro centro con el proyecto Detectives de la desinformación, una iniciativa en la que el alumnado aprende a identificar bulos, analizar titulares, comprobar fuentes y reflexionar sobre el impacto que tiene compartir información no verificada. A través de dinámicas cooperativas, rutinas de pensamiento y actividades de investigación, el alumnado desarrolla habilidades para cuestionar la información y utilizarla de forma responsable en su vida cotidiana.

Tener en cuenta el Día Mundial de la Libertad de Prensa es no solo incidir en que la información aparte de ser un bien público y una herramienta de participación democrática, debe asumir que la libertad informativa exige ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la verdad. Solo así podremos tener una sociedad mejor informada, más justa y más libre.

Porque como decía Nelson Mandela: «Una prensa crítica, independiente e investigadora es la base de cualquier democracia». Pero unos ciudadanos más formados son la base de una sociedad que no se deja manipular.