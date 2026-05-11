Juegos de mesa en el parque Santa Catalina

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darías, visitó el espacio reservado en el Parque Santa Catalina, a la práctica de los juegos de mesa, dominó, ajedrez, damas, baraja, parchís y minibingos, juegos reservados a personas de la tercera edad pero abiertos a turistas, como viene sucediendo desde finales de los años setenta (¡más de 50 años!) un fotógrafo llamado Eduardo Vargas Peña, inició esta labor social que siempre se recuerda y nunca se olvida. He de manifestar nuestro profundo agradecimiento a la alcaldesa por la entrega del Ayuntamiento que preside de un importante material de 30 mesas y 150 sillas de enorme utilidad para el día a día de los juegos. La alcaldesa se mostró muy amable, receptora y dialogante, saludando uno a uno a los distintos practicantes sentados en sus respectivas modalidades de juegos. Dos, pero con el mismo fin, fueron las peticiones que le hicieron a la señora alcaldesa. Una por Victor García, uno de los voluntarios que colaboran en el buen funcionamiento de la actividad que tiene lugar todos los días de 9.00 a 21.000 horas y otra, por quien suscribe, que como miembro de la referida Asociación, pudo exponer a la alcaldesa y al concejal que le acompañaba, Héctor Javier Alemán, el problema que tiene ante sí el mencionado sector de juegos desde hace una década, y cuya solución han ido soslayando distintos responsables del municipio, obligando a los cuatro voluntarios de mantener el orden y la limpieza en el recinto, a mendigar garrafas de agua a bares y restaurantes colindantes, para poder llevar a cabo la limpieza que exigen las mesas, sillas, material de juego y 700 metros cuadrados de pavimento. El problema que padece el sector destinado a los mencionados juegos en el Parque Santa Catalina es muy sencillo de explicar. En primer lugar, reiterar, afirmar, que el sector exige una limpieza muy singular. ¿Porqué?. Porque al tratarse de una actividad con «la tercera edad» como principal protagonista, es obvio, que en 12 horas de ininterrumpida actividad, el pavimento, las mesas, sillas y sobre todo el material de juego, sufran diferentes e imprevistos y que necesitan obligatoriamente limpieza y desinfecciones diaria. La petición que hicimos a Carolina Darias consiste en que el Ayuntamientos facilite un punto de contacto cerca del sector de juegos, en el que la Asociación pueda disponer de «agua potable» (no vale la reciclada) para cubrir las necesidades antes descritas, todo ello, con plenas e inequívocas garantías de un estricto control y vigilancia, con un contador, y si así lo consideran los responsables municipales, cargando a la Asociación Dobaje el coste del agua consumida.

Digamos que durante muchos años, el agua la suministraba la Policía Municipal que permitía enganchar una manguera desde sus instalaciones finalizando esta ayuda tras la remodelación llevada a cabo de sus instalaciones hace cerca de 10 años. La alcaldesa prometió ocuparse de este problema.