Y la nave va

Exacto. Lo único que va es la nave, aunque nadie sabe muy qué hacer con ella. Todo lo demás es un auténtico galimatías que asusta. No pretendo frivolizar con la tragedia, pero el único antídoto contra el miedo que conozco es el humor, de modo que para explicarlo y explicármelo, parodiaré las tablas de Moisés y echaré mano de un decálogo que podría, ¿por qué no?, quedar así. 1. Ciento cincuenta turistas de un barco holandés (¿a que suena a piratería?) quedan confinados a unos cientos de metros de llegar a tierra. 2. La culpa la tiene un virus raro que, dicen los que de esto saben más que yo, se origina, se alimenta y se propaga (¿a que da repelús?) por las ratas. 3. El germen viene, como los bifes y los entrecots refrigerados, de Argentina, a ver quién es el guapo que monta un asadero ahora. 4. El crucero se llama Hondius, un nombre perturbador para algo que debería permanecer a flote. 5. Los dos países que ponen pegas para aceptar a los cruceristas que escaparon al contagio son Cabo Verde y Marruecos (¿a que suena a venganza de mandingas y rifeños?). 6. Han decidido traerlos a un puerto de Canarias, donde al parecer recalan todos aquellos que surcan las aguas sea por necesidad o por placer. 7. Fernando Simón ha salido a la palestra para decir (¿a que suena a coña?) que no hay ningún peligro. 8. Poca gracia tiene la cosa, sin embargo, porque el yate ya ha vomitado tres muertos con nombres y apellidos. Uno no puede menos que pensar en pateras destartaladas y muertos anónimos que van a dar al mar, que es el morir, y a los que por desgracia nos hemos acostumbrado tanto. 9. Está visto que da lo mismo que sea la carestía de vivienda, el precio del petróleo, el matrimonio homosexual, la memoria histórica o una pandemia, aquí los que nos gobiernan (¿a que suena a próximas elecciones electorales en Andalucía?) se tiran los trastos a la cabeza. Un inciso: yo no soy demasiado fan del gobierno canario, pero esta vez me pongo al lado del presidente Clavijo. Se ha ganado el sueldo que le pagamos. Y 10. Pocos dudan en afirmar que nuestro deber humanitario es auxiliar a los náufragos ricos, a los pobres los dejan en cuarentena hasta que no demuestren que no vienen a robarnos la cultura, la casa, la salud, las mujeres. Conclusión: el mundo, y eso no ha cambiado desde los tiempos de Moisés y su éxodo, se parece mucho a una trágica partida de ajedrez. Las blancas, dicen las normas que «para dar orden y estructura al juego» (¿a que suena sarcástico?) mueven primero.