Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero Hantavirus en CanariasMuere un agente de la Guardia Civil de 63 añosMario Rodríguez Rodríguez, presidente Grupo Hospitales San RoqueDerrota UD Las PalmasAaron confiesa el parricidioTiempo Canarias
instagramlinkedin

Opinión | Punto de vista

Salvador Macip

Los peligros del hantavirus

Las guaguas de la UME transportan a los pasajeros del Honduis, afectado por un brote de hantavirus, al aeropuerto Tenerife Sur.

Las guaguas de la UME transportan a los pasajeros del Honduis, afectado por un brote de hantavirus, al aeropuerto Tenerife Sur. / Andrés Gutiérrez

La crisis del hantavirus nos está creando una sensación colectiva de «déjà vu» por dos motivos. El primero es injustificado: no debemos temer que un virus de este tipo cause una pandemia como la del covid-19 porque sus características lo hacen altamente improbable. Como explicábamos hace unos años, un virus agresivo (y esta familia de hantavirus lo es, con una mortalidad que puede llegar al 50%) suele transmitirse mal, y eso hace que provoque brotes, pero no pandemias. Además, debemos tener presente que este no es un virus nuevo que llega a los humanos de manera inesperada, como lo fue el SARS-CoV2. Los hantavirus son viejos conocidos desde que se describieron en los años 30 del siglo pasado en Asia, y sus parientes cercanos en los años 90 en Estados Unidos. Se conoce bien cómo se transmiten y qué daño causan, no nos toma por sorpresa. Los hantavirus americanos han ido provocando brotes en las últimas décadas, el más conocido de los cuales quizá sea el de 2018 en Argentina, con 29 personas afectadas por la misma variante que la del MV Hondius, la de los Andes. Fue uno de los primeros en los que se demostró una clara transmisión entre humanos (la vía de infección habitual son las ratas). Poca gente conoce esta historia porque ningún brote ha sido tan mediático como el actual, quizá en parte por la peculiaridad de ocurrir en un entorno tan complejo como un crucero. Y aquí viene el segundo «déjà vu»: igual que durante la pandemia de covid, estamos viendo errores de comunicación (empezando por el capitán del barco asegurando a los pasajeros que la primera víctima no había muerto de una enfermedad infecciosa, cuando todavía no había suficiente información), decisiones tomadas con demasiada rapidez al margen de los expertos y la utilización de una crisis de salud como arma política para debilitar al rival. Y se suponía que de la pandemia debíamos salir todos mejores. Parece que, en realidad, no aprendimos gran cosa. Dejemos que quienes saben hagan lo necesario para detener el brote, informémonos bien, seamos razonables y no caigamos en las trampas de siempre. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En busca y captura por dar una paliza a un empresario para robarle en un centro comercial del sur de Gran Canaria
  2. Aaron confiesa el parricidio: descuartizó a su madre en Fuerteventura y tiró el cuerpo en bolsas a la basura
  3. Una saga familiar mantiene viva la esencia de Guanarteme: esta es la historia del bar Hermanos García
  4. Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
  5. Una UD Las Palmas para llorar: humillante adiós al ascenso directo en otra tarde de la deshonra
  6. La UD Las Palmas depende de sí misma: cuatro victorias y el ascenso directo del clavo ardiendo del 12%
  7. Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: los pasajeros españoles ya están en Madrid
  8. Piqué se burla de la la manita del cartel de la UD Las Palmas: 'Pues parece que al final no

Nintendo presume de ventas millonarias de Switch y Switch 2 mientras prepara subidas de precio

Nintendo presume de ventas millonarias de Switch y Switch 2 mientras prepara subidas de precio

Enfermería UD Las Palmas: Ale García se pierde el final liguero y se suma a las bajas de Enzo y Barcia

Enfermería UD Las Palmas: Ale García se pierde el final liguero y se suma a las bajas de Enzo y Barcia

DIRECTO | Comparecencia para informar del operativo de desembarque de los últimos pasajeros del buque 'MV Hondius'

DIRECTO | Comparecencia para informar del operativo de desembarque de los últimos pasajeros del buque 'MV Hondius'

El zoco de Damasco

El zoco de Damasco

Sigue en directo la comparecencia de la ministra de Sanidad y los ministros del Interior y Política Territorial para atender la llegada del MV Hondius a Canarias

Una trabajadora sale a su hora del trabajo y puede acabar despedida por incumplimiento de la jornada laboral: "Hay diferencia entre negarse a hacer horas extra gratis e incumplir el horario efectivo"

Una trabajadora sale a su hora del trabajo y puede acabar despedida por incumplimiento de la jornada laboral: "Hay diferencia entre negarse a hacer horas extra gratis e incumplir el horario efectivo"
Tracking Pixel Contents