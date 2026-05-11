Los peligros del hantavirus

La crisis del hantavirus nos está creando una sensación colectiva de «déjà vu» por dos motivos. El primero es injustificado: no debemos temer que un virus de este tipo cause una pandemia como la del covid-19 porque sus características lo hacen altamente improbable. Como explicábamos hace unos años, un virus agresivo (y esta familia de hantavirus lo es, con una mortalidad que puede llegar al 50%) suele transmitirse mal, y eso hace que provoque brotes, pero no pandemias. Además, debemos tener presente que este no es un virus nuevo que llega a los humanos de manera inesperada, como lo fue el SARS-CoV2. Los hantavirus son viejos conocidos desde que se describieron en los años 30 del siglo pasado en Asia, y sus parientes cercanos en los años 90 en Estados Unidos. Se conoce bien cómo se transmiten y qué daño causan, no nos toma por sorpresa. Los hantavirus americanos han ido provocando brotes en las últimas décadas, el más conocido de los cuales quizá sea el de 2018 en Argentina, con 29 personas afectadas por la misma variante que la del MV Hondius, la de los Andes. Fue uno de los primeros en los que se demostró una clara transmisión entre humanos (la vía de infección habitual son las ratas). Poca gente conoce esta historia porque ningún brote ha sido tan mediático como el actual, quizá en parte por la peculiaridad de ocurrir en un entorno tan complejo como un crucero. Y aquí viene el segundo «déjà vu»: igual que durante la pandemia de covid, estamos viendo errores de comunicación (empezando por el capitán del barco asegurando a los pasajeros que la primera víctima no había muerto de una enfermedad infecciosa, cuando todavía no había suficiente información), decisiones tomadas con demasiada rapidez al margen de los expertos y la utilización de una crisis de salud como arma política para debilitar al rival. Y se suponía que de la pandemia debíamos salir todos mejores. Parece que, en realidad, no aprendimos gran cosa. Dejemos que quienes saben hagan lo necesario para detener el brote, informémonos bien, seamos razonables y no caigamos en las trampas de siempre. n