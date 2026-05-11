Ramón Betancor: cuanto más local, eres más universal

Nacido en Santa Cruz de La Palma, 1972, es escritor, periodista, compositor, músico y cantante. Autor de guiones, poemas, relatos, y novelas. En un día lejano presentamos una obra suya en La Cosmológica, ya se le veía la intención. «Nunca me han gustado demasiado las etiquetas. Supongo que me definiría, ante todo, como un narrador. Todo lo que hago nace de la necesidad de contar historias o de expresar emociones, ya sea a través de una novela, una canción o un artículo periodístico. La música me ha enseñado el ritmo y la síntesis; el periodismo, la observación y la disciplina; y la literatura me ha dado la posibilidad de profundizar en el ser humano. Para mí no existen fronteras demasiado rígidas entre unas disciplinas y otras. Todo forma parte del mismo impulso creativo. Siempre he entendido la creación como una forma de diálogo con la realidad y también conmigo mismo. Hay historias que solo pueden contarse desde la música y otras que necesitan el silencio y la profundidad de la literatura. Al final, uno acaba utilizando el lenguaje que mejor se adapta a aquello que quiere transmitir.

Cree que la literatura hecha en las Islas vive un momento interesante. Hay autores sólidos, voces jóvenes con personalidad y una mayor libertad para escribir desde nuestra realidad sin complejos. «Durante años parecía que había que alejarse de lo insular para alcanzar cierta universalidad, y yo creo justamente lo contrario: cuanto más auténtico eres con tu paisaje, con tu memoria y con tu identidad, más universal puedes llegar a ser. Tanto en La ingente brevedad como en la trilogía El reino de los suelos he intentado precisamente eso, construir historias vinculadas a nuestro territorio, pero que hablen también de emociones y conflictos humanos universales.»

Dice que «el periodismo ha sido una escuela fundamental. Me enseñó a escuchar, a observar y a entender que detrás de cada noticia hay personas reales. He vivido etapas muy distintas dentro de los medios de comunicación, desde redacciones más pausadas y reflexivas hasta este tiempo marcado por la velocidad y la inmediatez. Echo de menos algunas cosas del periodismo de antes, especialmente el tiempo para contrastar, debatir y pensar, pero sigo creyendo que es un oficio imprescindible. El periodismo te mantiene conectado con la realidad y te obliga a mirar el mundo sin demasiados filtros.»

En Periodismo ULL, diario digital del alumnado de Ciencias de la Comunicación, manifiesta que «el periodismo me conecta con lo inmediato, la literatura con lo íntimo y la música con lo invisible.» Periodista para vivir, escritor para no morir y músico por defecto. Así se observa a sí mismo quien construye su trayectoria entre las palabras y las canciones. Considera que para estar presente en los tres ámbitos el truco está en no mezclarlos. Cada disciplina tiene su tiempo y espacio. Tiene sus novelas de ficción e intriga, cuenta su carrera en los medios de comunicación y su trayectoria creativa. Se dio a conocer como novelista con Caídos del Suelo, la primera entrega de la trilogía El Reino de los Suelos, que también incluye Colgados del Suelo y Camino del Suelo.

Piensa que La Palma tiene una vida cultural más activa de lo que a veces se percibe desde fuera. Hay gente trabajando con talento y pasión en literatura, música, teatro, cine o artes plásticas. Muchas veces esa actividad depende casi exclusivamente del esfuerzo personal y de iniciativas frágiles, que nacen sin un buen caldo de cultivo. Hace falta una apuesta más estable y decidida por parte de las instituciones, no solo mediante eventos puntuales, sino creando estructuras que permitan continuidad y crecimiento. Aun así, la isla tiene algo valioso: una comunidad cultural resistente, cercana y comprometida.

En definitiva, el periodismo como puerta de entrada a la literatura, y la música como búsqueda y expresión personal.