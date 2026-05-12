El Guaguas puede volar más alto y con su gente

Estamos obligados a defender y conservar nuestro patrimonio natural, histórico y cultural. Dentro de este último se encuentra también el deporte y, en su práctica, la importancia que tienen determinados clubes deportivos en la vertebración y desarrollo de nuestra sociedad.

Me apoyo en esta introducción para destacar a uno de esos clubes queridos por todos, sean o no seguidores del deporte en cuestión. Me refiero al CV Guaguas, entidad que en los próximos días celebra cincuenta años de trayectoria deportiva exitosa en el voleibol nacional e internacional.

Enhorabuena, Guaguas, y gracias por las incontables alegrías que nos has dado. Gracias a Felipe Nuez, gracias a Paco Sánchez Jover, gracias a Sergio Miguel Camarero y gracias a tantos jugadores carismáticos que han sido fuente de inspiración y liderazgo para varias generaciones de grancanarios. Y un agradecimiento especial a un gestor excepcional, Juan Ruiz Ramos, que con su trabajo y tenacidad ha consolidado un equipo de deportistas, directiva y patrocinadores que ha llevado al voleibol grancanario a lo más alto, aunque todavía queden peldaños por subir.

Mientras escribo estas líneas, el Guaguas compite por ganar la liga. Ojalá nos dé la alegría definitiva de la temporada. En todo caso, no se puede hacer más con menos recursos. El Guaguas es la eficiencia en forma de club deportivo. Los patrocinadores, públicos y privados, deben estar satisfechos de la apuesta realizada porque las contraprestaciones recibidas superan con creces la inversión económica, también en el aspecto ético y emocional. Hablamos de un club serio, con valores reconocibles y unos resultados deportivos de extraordinario mérito. Sin embargo, precisamente por esta demostrada eficiencia, creo que el Guaguas puede volar más alto.

¿Qué les parecería ser campeones de Europa y asaltar el campeonato mundial? Estoy convencido de que es posible. Ese objetivo lo ha alcanzado el Perugia en varias ocasiones, un equipo con menos historia que el Guaguas y una ciudad más pequeña que la nuestra, aunque, como pueden suponer, con un mayor presupuesto. No estamos tan lejos de ese nivel y me atrevería a decir que, reteniendo nuestro talento actual y con los refuerzos necesarios, el Guaguas podría disputar con solvencia una Final a Cuatro de la Champions. ¿No les parece un reto alcanzable? Para lograrlo, necesitamos un esfuerzo económico adicional.

Un equipo con un nombre que nos representa tanto y con un presupuesto algo mayor que el actual -tampoco hacen falta cantidades estratosféricas- puede llevar el nombre de Canarias a las más altas cotas del voleibol mundial, con el retorno que eso supondría en términos de promoción, desarrollo económico, orgullo y sentido de pertenencia a nuestra tierra. ¿Quién recoge el guante?

¡Nos vemos todos el viernes en el Gran Canaria Arena!