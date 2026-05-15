15 de Mayo: Día Internacional de las Familias

El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año desde 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas haciéndose eco de la importancia que la comunidad internacional otorga a las familias. Es una ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad.

Este año, Naciones Unidas ha unido esfuerzos con diferentes entidades, bajo el lema "Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil", donde ha puesto de relieve cómo el aumento de las desigualdades configura la vida familiar e influye en el futuro de los niños. Aboga por una mayor inversión en políticas integradas y orientadas a la familia para reducir las disparidades y apoyar un desarrollo saludable de las niñas y los niños.

Las familias son clave para el progreso social y económico, pero muchas se enfrentan a la inseguridad de los ingresos, a un apoyo limitado para el cuidado de la infancia y a un acceso desigual a las prestaciones básicas. Sin un apoyo adecuado, las familias con niños y niñas pequeñas corren un mayor riesgo de caer en la pobreza, lo que tiene efectos duraderos en la salud, la educación y el bienestar general de los niños. Todo ello puede obstaculizar el desarrollo de los niños, especialmente cuando se ve agravado por desigualdades de género, raciales, vinculadas a la condición migratoria o a la discapacidad.

Este año, la ONU pone el objetivo en la brecha existente en la educación, ingresos, atención sanitaria, acceso digital y los servicios esenciales que son básicos para determinar las oportunidades vitales de los niños y niñas.

Desde el Ayuntamiento de Telde, llevamos a cabo estrategias desde el equipo de Infancia y Familia, donde un grupo de técnicos especialistas en la materia intenta mejorar las condiciones de los menores de nuestro municipio. Siempre desde la el objetivo de la protección a las familias como el entorno seguro que merece una institución que ha evolucionado socialmente.

Nuestros programas de apoyo a las familias, a los padres y madres, así como las situaciones especiales con proyectos de “Respiro familiar”, nos han permitido avanzar en crear nuevas oportunidades para todas las familias del municipio pero siempre sabiendo que debemos seguir esta línea de trabajo con el apoyo de todos los sectores de la sociedad.

En este contexto, el Día Internacional de las Familias nos da la oportunidad de reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución.