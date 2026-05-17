Un paseo por la bahía de Las Isletas

La Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos programó el pasado viernes 8 de mayo una visita al Puerto de La Luz a bordo del Bahía Cat, que en colaboración con Citty Sightseeing España inició hace un año estos paseos por la bahía de Las Isletas, con el fin de que los residentes o turistas contemplen desde el mar la realidad del puerto de La Luz con todos sus muelles, explanadas e instalaciones en pleno funcionamiento a lo largo de una hora de recorrido.

En esta ocasión tuvieron la agradable compañía de los componentes del Colegio de Licenciados en Ciencias y Letras de la Universidad de La Laguna que preside nuestro paisano Fernando Martín Galán y que estaban de visita en Las Palmas de Gran Canaria con 23 integrantes, que comprobaron cómo es una jornada de trabajo en esta primera industria de la Isla.

Sinceramente, el recorrido no tuvo desperdicio porque los asistentes palparon lo que significa nuestro recinto en la actividad económica de la región a través de sus muelles, con una visión panorámica de primera línea. La salida fue desde el muelle Wilson, empezando por la dársena interior donde se pudo contemplar el buque escuela rumano Mircea atracado junto al Acuario y el varadero para grandes yates de Rodritol en el muelle del Refugio. Luego se contempló el espigón para los cruceros en Santa Catalina donde estaba el lujoso Silver Wind, para seguir a lo largo del muelle de León y Castillo y ver el gran espectáculo de las terminales de contenedores donde sobresalían las grúas Malacca de Opcsa en pleno funcionamiento ,sorprendiendo la rapidez en su manejo por los estibadores. Atrás había quedado la silueta del buque escuela alemán Gorch Fock atracado en el Arsenal. Y el recorrido por la Dársena Exterior con el muelle Reina Sofía, las plataformas petrolíferas y los varaderos de Astican y Repnaval. Un grato y agradable paseo con la ciudad al fondo.