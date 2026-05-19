Somos un país de inmigración, pero se nos va el talento

Vivimos una etapa de inmigración intensa que ha llevado las cifras de extranjeros (7,2 millones) y de residentes nacidos fuera de España (10 millones) a récords históricos. Eso ha permitido que la población total roce los 50 millones, otro nuevo registro sin precedentes. La inmigración se ha convertido en un rasgo estructural de nuestra sociedad. Nadie en los años fuertes de nuestra emigración a Europa podía pensar que 50 años después uno de cada 5 habitantes iba a ser un inmigrante. Pero quizás esa acusada condición inmigratoria nos ha hecho olvidar que sigue existiendo un éxodo de españoles hacia el exterior. La «España peregrina» no ha desaparecido completamente.

El PERE a 1 de Enero de 2026 (Padrón de españoles residentes en el exterior) da un volumen de 3,2 millones. Es una cifra que exige una explicación ya que tiene dos componentes: los españoles que han nacido en España que se reducen a 861.000 (27 %) y los que han nacido fuera del país que son el resto (2,3 millones y un 73 % del total). Estas personas que constituyen el grueso de la emigración son extranjeros que han adquirido la nacionalidad española que vuelven a sus países de origen o a otros territorios, con o sin los hijos nacidos en España. A veces nos asustamos de los fuertes contingentes migratorios que nos llegan cada año. En 2025 fueron superiores al millón de personas, pero como hubo más de medio millón de salidas, el saldo se quedó en unas 600.000 inmigrantes, una cantidad significativa, pero lejos de la cifra de entradas.

La cuestión ahora es saber cuántos de éstos 861.000 emigrantes nacidos en España y que residen fuera son cualificados. La respuesta inmediata es que no lo sabemos con exactitud porque el PERE no recoge esa información. Sin embargo, podemos acercarnos a la cifra real a través de los datos que ofrece la Estadística de Migraciones que publica el INE (2021-23). De los 227.000 emigrantes nacidos en España que salieron en ese trienio el 46 % tenían un título superior. Si aplicamos ese porcentaje a los nacidos en España que ahora viven fuera (861.000) la cifra aproximada de emigrantes españoles de nacimiento que estan cualificados sería de unos 400.000. Una cantidad nada despreciable que nos caracteriza como un país migratorio singular: recibimos cientos de miles de inmigrantes en su mayoría de reducido o bajo nivel de cualificación, pero al mismo tiempo exportamos una cantidad significativa de recursos humanos altamente capacitados.

Pero, ¿quiénes se van y por qué se marchan? Nuestros jóvenes pertenecen a tres ámbitos prioritarios: las ciencias de la salud (médicos, enfermeras,fisioterapeutas….), las ingenierías y titulaciones tecnológicas y las actividades de I+D+I (investigación, desarrollo e innovación).

Las razones por las que se van son fácilmente explicables y así las explicitan ellos mismos en las encuestas. Ante todo, por una falta de ofertas suficientes, sobre todo en determinados ámbitos como la investigación. Aunque las cosas han mejorado, España gasta poco en este sector: tan solo un 1,50 % del PIB frente a un 2,3% de la Unión Europea, lo cual nos sitúa en el lugar 16 de los 27(INE 2024).Un porcentaje bajo que todavía es más reducido en algunas regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha o Asturias.

Escasez de trabajos, pero también condiciones laborales precarias caracterizadas por una alta temporalidad que crea un profundo sentimiento de inestabilidad; unos salarios reducidos que no permiten unas condiciones de vida acordes con la formación recibida; y unos términos de trabajo insatisfactorios. Todo lo contrario de lo que pueden encontrar en los destinos a los que se van donde obtienen remuneraciones más altas, contratos estables y unas condiciones mejores para trabajar.

Y,¿ a dónde se van? .Existe una gran variedad de destinos, pero hay cinco principales que concentran más de 55 % de la población cualificada nacida en España: el Reino Unido (16 %),Francia (14 %), Alemania (12 %), EEUU (10 %) y Bélgica (4 %)

En términos absolutos ,el mayor número de cualificados sale de las comunidades más pobladas que al mismo tiempo son las mayores productoras de talento: Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana. Pero si utilizamos cifras relativas, la relación entre el talento producido y el que se va a trabajar fuera, algunas regiones muestran una situación bastante desfavorable.Desgraciadamente Asturias se encuentra en este pelotón.

No es una buena noticia para España este éxodo del talento. Cada vez hay menos jóvenes en nuestra pirámide laboral y a este problema cuantitativo se une otro de naturaleza cualitativa como es la perdida de una parte de nuestros «juniors» más preparados. La «fuga de cerebros» no es un fenómeno exclusivo de España, pero las condiciones de escasez de jóvenes con buena formación lo hacen especialmente preocupante. Afortunadamente, algunas encuetas recientes concluyen que casi ¾ partes de los profesionales cualificados que residen fuera tienen la intención de regresar a España. Una vuelta que resultaría positiva ya que retornan con una experiencia internacional y mayores cualificaciones .Ahora bien, ese regreso posible, será más fácil si se establecen planes que mitiguen los obstáculos a los que deben enfrentarse los que vuelven. Es lo que han pretendido «El plan de retorno a España» de 2019 y el «Plan de atracción y retención de talento científico e innovador» de 2022 y algunos otros regionales. Los resultados de estos programas han sido limitados lo cual ha provocado frustración en muchos candidatos que al ver incumplidas sus expectativas han regresado al país que los había acogido.

Es necesario mejorar las políticas de retorno si no queremos que el éxodo emprendido con la intención de volver se convierta en definitivo. No nos podemos permitir el lujo de seguir perdiendo capital humano puesto que además no somos capaces de atraer el suficiente de otros entornos. Menor burocracia y mejores condiciones laborales y salariales parecen ingredientes básicos para recuperar a esos españoles que quieren regresar.

Rafael Puyol es presidente de la Real Sociedad Geográfica.