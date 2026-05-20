Bienvenido a Canarias

Cuando el Papa Francisco manifestó su deseo de visitar las Islas Canarias, sabíamos que no sería asunto fácil porque ya éramos conscientes de que su precaria salud no le permitiría lo que su corazón deseaba. Aun así, nos hizo mucha ilusión que nuestra tierra estuviera en su pensamiento; incluso le vimos ojear un librito titulado Claret, Vida y Misión en las Islas Canarias. Luego, nos sorprendió que nuestro nuevo Papa, León XIV, en el primer año de pontificado, anunciara su visita a nuestras islas como proyecto inmediato de feliz realidad.

Estoy seguro que su conocimiento sobre nuestra tierra tendrá cumplida información y que ya sabrá del alma de nuestro pueblo: personas abiertas y tolerantes, acogedoras y generosas, sufridas y entregadas. Gentes que han sabido armonizar el amor a la tierra con la aventura de abrirse camino más allá del mar, dejando huella de su carácter emprendedor y su tesón en el duro trabajo. Un pueblo que recibió el anuncio del mensaje evangélico en sus inicios desde el testimonio de muchos de sus prelados, de las órdenes religiosas, de sacerdotes y misioneros.

La sangre de nuestro pueblo fue decisiva en la fundación de San Antonio de Texas, o de cuatro asentamientos alrededor de Nueva Orleans en Luisiana, o contribuyendo como primeros pobladores de Montevideo en Uruguay, así como en distintas ciudades de Santo Domingo; o por tierras de Cuba y Venezuela, cuyos territorios siempre se han considerado una prolongación de nuestro archipiélago al otro lado del Atlántico.

Aquí encontrará una voluntad decidida y consolidada que hable de paz; esa paz desarmada y desarmante que reclamaba en sus palabras durante la pasada celebración de la Pascua, porque no es justo tanto sufrimiento, tanta destrucción. Gentes que saben de diálogo entre personas y grupos sociales como la mejor manera de dirimir divergencias; de entendimiento eficaz entre quienes piensan, creen y aman con un acento diferenciado; y siempre generando una convivencia positiva y gratificante.

Aquí encontrará una sociedad comprometida con el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, como nos urgía el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, consciente de haber recibido para su uso y disfrute un espacio privilegiado en su clima, en su geografía, en sus recursos, con el único compromiso de amarlo y respetarlo para poder legarlo a las nuevas generaciones con todo su esplendor.

Aquí encontrará un pueblo que piensa y demuestra con hechos reales y actitudes inconfundibles, que el mundo es una gran familia; que dispone de puertas abiertas en el corazón de cada uno, en el inmenso litoral que nos circunda y en el espacio que respiramos entre la tierra y el cielo. Brazos de acogida como feliz realidad más allá de las palabras, tal como se refleja en la pluralidad demográfica de nuestra población.

Aquí encontrará receptibilidad sincera para recibir el mensaje del Maestro, como antaño lo recibiera en la palabra del Padrito, compatrono de esta diócesis, que pasó entre nosotros sembrando su testimonio en pueblos y pagos, desde el mar hasta la cumbre, para anunciarnos y recordarnos que Dios es amor y que a todos corresponde la hermosa tarea de pasar por la vida haciendo el bien.

Cuando ya está próximo el encuentro, le decimos que estamos gozosos y agradecidos con su visita. Felices y contentos; sin más retórica que los sentimientos de nuestro corazón, conscientes de que entre la multitud que espera su llegada, posiblemente no tengamos ocasión de verlo de cerca, pero sí de sentirlo; incluso cuando llegue el momento de la despedida y marche por esos mundos de Dios en su tarea de ser presencia viva del Maestro, porque estamos seguros que también los canarios y canarias de hoy, como siempre, acertarán a robarle parte de su corazón.

Gozosos y agradecidos. Y este sentimiento de alegría y gratitud, no podemos expresarlo mejor que con unas sencillas palabras: Bienvenido a Canarias.