El pasado fin de semana terminé la trilogía de Alejandro Palomas Un hijo, Un secreto y Una verdad. Y si he de marcarme un triple describiría estas tres historias como excelentes, necesarias y reales. Me encantan los libros interesantes, entretenidos, trepidantes, pero aún me gustan más las novelas que además de ser todo eso son también necesarias. Y cuando uso este adjetivo para referirme a una lectura no piensen ustedes en un tostón que nos da lecciones morales. Nada más lejos. Piensen en una trama que te arruga el alma para luego estirarla como un chicle y llevarte a descubrir cuánto amor eres capaz de sentir a través de los personajes que te darán la mano para que los acompañes y para que los cuides cuando tienen miedo. Porque tú, en todo eso que ellos cuentan, también eres protagonista. En Un hijo conocerás a Guille, un niño cuya madre es una sirena que vive en el fondo del mar y por eso él tiene un océano de tristeza en su pecho. También descubrirás a María, la psicóloga educativa que enseñará a Guille a nadar a contracorriente. Además, María tiene una palabra mágica que solo usará en Una verdad, cuando se revela la de la protagonista de ese relato y la suya propia. Pero antes de las certezas tenemos que transitar algún secreto. Precisamente es en Un secreto donde descubrirás a Nazia y a una Cenicienta que vive en un sótano y tiene que casarse con un hombre de Afganistán, pero que gracias a la magia de María y a la ayuda de Manuel, el padre de Guille, revertirán el hechizo de la madrastra. Y como sucede siempre, en la vida y en la literatura, la verdad se abre camino y es en esta tercera entrega cuando Palomas nos presenta a Angie, una niña albina de Mozambique con un don para el atletismo, ya que, al ser negra por dentro y blanca por fuera, necesita correr para encontrar su lugar y que no la alcancen los cazadores de espíritus. Palomas nos hace un viaje por el duelo, el matrimonio infantil, la xenofobia, la pobreza, pero también por el amor incondicional, la resiliencia y la fe en los otros. Los libros abordan todas las emociones con las que lidiamos en nuestro día a día desde el imaginario infantil y con mucho humor porque, a veces, en medio de la adversidad, reírse de uno mismo es lo único que nos queda. Este autor, una vez más, pone sobre la mesa la importancia de cuidar de la infancia y la responsabilidad de los adultos con los niños y con las niñas sea cual sea nuestro papel en sus vidas. Con una prosa ágil, aguda, ácida en ocasiones, y sensible como el mismísimo Palomas, conectarás con cada personaje, con su relato de vida y con tu propia narrativa. Porque, ¿a quién no le sangra de vez en cuando una herida de infancia? ¿Quién no ha sentido alguna vez que nunca cabe? ¿Quién no ha corrido sin dirección huyendo de algo o de alguien que no dejaba de ser uno mismo? Escribo este artículo emocionada porque hablarles de estas novelas me lleva de nuevo a la imaginación desbordante de Guille, a la sabiduría de Nazia y a la madurez de Angie, y se me eriza el vello y se me humedecen los ojos. Cuánto nos puede calar un libro. Y dos. Y tres. Cuánto puede hacernos sentir Palomas con sus historias. Si me dejo llevar, si abandono esta pose adultocentrista, si confío en la magia puedo ver a esos tres niños recordándome que siempre que lo necesite puedo decir «Supercalifragilisticoespialidoso». Y si quieren entender qué pinta Mary Poppins en todo esto que les he contado, van a tener que leerse Un hijo, Un secreto y Una verdad. n