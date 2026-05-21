ZP, «el pana»

Coloquialmente, en Venezuela, «pana» es una adaptación fonética de partner, que en inglés significa compañero, socio y amigo. A veces, también, compinche. En el auto del juez que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos, los venezolanos de Plus Ultra, supuestos pagadores de favores, reconocen al expresidente con ese apelativo afectuoso. Pedro Sánchez ha ordenado, ahora, blindar «el buen nombre» de Zapatero, al que muchos consideran su asesor áulico. Si lo prefieren, su compinche, su pana.

Pero «el pana de la izquierda» no lo es tanto para los demás, y sí un objeto de discusión, igual que casi todo. Sus defensores lo presentan, por lo conseguido durante sus mandatos, como el artífice del final de la violencia etarra, el paladín de algunos derechos sociales y quien sacó a España de la guerra de Irak. Sus detractores, en cambio, lo señalan como el presidente del Gobierno que trajo la polarización entre españoles reabriendo heridas que se consideraban entonces cerradas; como el impulsor de un Estatut inconstitucional; también recuerdan que con él a los mandos se sufrieron los peores efectos de la mayor crisis económica de los últimos años, precisamente por la insistencia del Gobierno en negarla de manera reiterada. Sobre el fin armado de ETA sostienen que se produjo sin que los terroristas hubiesen pedido perdón por sus crímenes, y no olvidan que quienes acabaron con la violencia fueron los cuerpos de seguridad del Estado.

El término coloquial «pana» formaba parte en los años 80 del estribillo más insistente de una canción venezolana del humorista Perucho Conde (La Cotorra Criolla), considerada el primer rap en español. En las primeras estrofas, Conde se ponía en la piel de un hombre asediado por las deudas y cantaba: «Le debo al Italiano, al Portugués/ Al Turco, al Zapatero y a Doña Inés..». Carambola del destino exactamente ahora que nuestro Zapatero, «el pana», debe a España una explicación.