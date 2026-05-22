La llegada de León XIV y los 250 años de la Económica

Uno de mis profesores universitarios ponía especial énfasis en que sus alumnos, al ejercer la tarea informativa, tuviéramos claros dos conceptos que definen el hecho noticioso: lo importante y lo interesante. Según él, rara vez coincidían.

Pese a esa máxima que tantas horas de clase ocupó, el primer semestre de 2026 ha logrado unir ambos conceptos en dos acontecimientos que caminan de la mano: la primera visita de un papa a las Islas Canarias -lo que la convierte en un hito histórico- y el 250.º aniversario de la institución civil más antigua del archipiélago: la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC). Ambos sucesos comparten en su origen la presencia de la Iglesia.

Siguiendo la estela de Francisco, León XIV visitará Gran Canaria y Tenerife el próximo mes de junio. Con este viaje, el pontífice cumplirá el anhelo de su antecesor: conocer de primera mano la hospitalidad con la que la sociedad isleña afronta la crisis migratoria, reduciendo así el abismo geográfico y estrechando el vínculo afectivo con este drama.

Por su parte, la RSEAPGC debe su origen al obispo fray Juan Bautista Cervera, cuyo interés por el desarrollo económico y cultural de las islas le llevó a la fundación de la institución el 4 de febrero de 1776, siguiendo las consignas del rey. Bajo los principios de la Ilustración amparados por Carlos III, «la Económica» —como se la conoce popularmente— nació dirigida por el arcediano José Marcos Verdugo y Albiturría, reconocido por sus notables conocimientos agrícolas.

Su época de mayor esplendor se sitúa en la segunda mitad del siglo XVIII. Como manifiesta el historiador Antonio de Bethencourt en su obra Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria e Iglesia en Canarias, en aquel periodo «la simbiosis entre la Iglesia y las Económicas gozó de la más intensa empatía». Bethencourt señala que: «Carlos III no solo envió a Canarias obispos ilustrados de su plena confianza, sino incluso regalistas y defensores de su derecho de Patronazgo. Esto dio un fuerte impulso a los Amigos del País. Por otro lado, aunque la beneficencia y la enseñanza iniciaban su secularización, seguían en manos del clero, que coincidía con las instituciones en la necesidad de reforma y puesta al día».

Esta tesis es respaldada por Julio Sánchez, investigador e historiador de la Iglesia en Canarias, en un artículo publicado en LA PROVINCIA el 7 de marzo de 2016. En él, destaca la singularidad de la Diócesis de Canarias como la única en España gobernada de forma consecutiva por cinco obispos afines a la Ilustración (Cervera, Herrera, Martínez de la Plaza, Tavira y Verdugo) entre finales del XVIII y principios del XIX.

Julio Sánchez hace hincapié en que, desde el día de la fundación de la RSEAPGC en 1776, en el Palacio Episcopal, se contó con una amplia representación eclesial: «En la junta gestora de 17 personas, que se había reunido con el obispo el día 4 de febrero, había seis canónigos de la catedral». Asimismo, detalla el compromiso operativo del clero en la gestión: “Para llevar a cabo la promoción de la agricultura, se nombraron a tres canónigos y cuatro párrocos. Los centros de promoción eran Agüimes, Teror y sus confines, Arucas, Moya y Firgas, y Tejeda. El obispo escribió una carta a todos los párrocos en la que considera esta tarea «punto doctrinal» y «servicio de Dios». El 25 de febrero de 1777 se reunieron en el Palacio Episcopal los 65 fundadores para aprobar los estatutos y elegir la junta directiva. Entre los asistentes había 24 eclesiásticos. De esta forma se pone de manifiesto el interés y esfuerzo sostenido de la Iglesia diocesana por difundir y apuntalar los objetivos de «la Económica».

Eclesiásticos

El prestigio de la RSEAPGC desde su origen se refleja en las figuras eclesiásticas que asumieron su dirección entre finales del XVIII y principios del XIX. Además de su fundador, el alicantino Juan Bautista Cervera, otros destacados prelados marcaron el rumbo de esta histórica institución.

El primero de ellos, Luis Gonzaga de la Encina y Perla, en 1785, fue miembro del Cabildo Catedral y destacó en las islas por su vasta formación y dotes de oratoria. Cuando le nombran Obispo de Arequipa (Perú) -ya en su diócesis- se distinguió por su talla intelectual y humana.

Al año siguiente, 1786, le sustituye en el cargo directivo otro Obispo, Antonio Martínez de la Plaza, granadino, doctor por la Universidad de su ciudad natal y antiguo catedrático de Derecho. Llegó al Puerto de Las Palmas en agosto de 1785, después de su consagración episcopal en Madrid ese mismo año y de tomar posesión del Obispado de Canarias por poderes a través del deán. Se le reconoció como un pastor incansable que recorrió los pueblos en visita pastoral, a menudo a pie y de noche por caminos intransitables, lo que terminó quebrando su salud. Su trato afable y su empeño en corregir abusos le aseguraron el profundo afecto y respeto de sus diocesanos. Fue uno de los fundadores de la Real Sociedad Económica de Granada.

En el siglo XIX, Judas José Romo y Gamboa llegó como el tercer obispo de Canarias que ocupó la dirección de la RSEAP, en 1834. Natural de Guadalajara, era socio de esta institución desde 1816. A él se le atribuye la conservación de la Biblioteca de El Escorial, cuyo índice redactó por encargo. Preconizado obispo de Canarias en 1834 por Gregorio XVI, su mandato coincidió con las devastadoras epidemias de cólera y fiebre amarilla que asolaron la capital. Pese a su destacada labor social —fundó la primera Escuela de Sordomudos de la provincia y erigió nuevas parroquias como las de Firgas, Valleseco o Santo Domingo—, su figura trascendió principalmente por su faceta política. Considerado el primer obispo español «liberal-americanista», terminó enfrentándose a los gobiernos liberales por las leyes de desamortización de Mendizábal. Esta oposición le acarreó el confinamiento durante la regencia de Espartero, hasta su rehabilitación en 1843. Posteriormente, fue nombrado arzobispo de Sevilla y recibió el capelo cardenalicio en 1850».

Además de estos obispos, otros clérigos de relevancia dirigieron la institución, como: José Marcos Verdugo y Albiturría en 1777, su primer director, que fue racionero de la Catedral y, más tarde, arcediano, provisor y vicario de la Diócesis -tío de Manuel José Verdugo y Albiturría, el primer Obispo de Canarias nacido en Gran Canaria-, José de Viera y Clavijo, Arcediano (1790), la figura más destacada del siglo XVIII y de la Ilustración en Canarias, nombrado Gobernador Eclesiástico en 1797, en ausencia del recién nombrado Obispo de Canarias don Manuel Verdugo, y quien instó al clero a considerar la formación agrícola e industrial de los feligreses como parte de su ministerio; Antonio Mª de Lugo Viña, Arcediano (1814), Prior y Dignidad de la Iglesia; los canónigos de la Catedral de Las Palmas: Lorenzo Montesdeoca, (1822) y Esteban Fernández (1823); Agustín Cabral (1825), sacerdote prebendado de la Iglesia; y Fernando Falcón (1836), Prebendado, sacerdote y Jurista.

La trayectoria de la RSEAPGC demuestra que la Iglesia en Canarias no solo fue un pilar espiritual, sino un motor fundamental de la modernización ilustrada. Esta alianza histórica, nacida con la determinación de obispos como Cervera, Martínez de la Plaza o Romo y Gamboa, encuentra hoy un reflejo contemporáneo en la convergencia de dos hitos: la conmemoración del 250.º aniversario de la institución y la histórica primera visita de un papa a las islas, de la mano de León XIV. Ambos acontecimientos reafirman que, dos siglos y medio después, la herencia de los obispos ilustrados y el impulso de la Iglesia siguen siendo una constante histórica en la capacidad transformadora que define el progreso de la sociedad isleña.