La semana de Zapatero con homenaje a Pepe Dámaso

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El artista de la Trinidad

A pocos días de la visita del papa León XIV a Canarias, las jornadas llegan cargadas de acontecimientos, como si los astros se hubieran puesto de acuerdo para encadenar «eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa», como dejó dicho el poeta. Si Gaudí es el arquitecto de Dios, en una definición catalana sobre el autor de la Sagrada Familia, Pepe Dámaso es el artista de la Trinidad, del Tríptico de Agaete con ojos contemporáneos. El creador vecino de La Isleta abrió la semana con un homenaje en el Gabinete Literario promovido por la Real Academia de Bellas Artes y el Parlamento de Canarias. Emotivo resultó para quien suscribe escuchar el recuerdo de Matías Díaz Padrón y de Guillermo García-Alcalde, y tierno, la vez que entrañable, contemplar la vitalidad de Pepe Dámaso a los 92 años, el temple, el discurso y el dominio de la situación con la fragilidad de su enjuto cuerpo, quijotesco. Su vida es su mejor obra, subrayaron tanto Astrid Pérez, presidenta del Parlamento , como Juan Ramón Gómez Pamo, académico, en su laudatio. El artista archipelágico, el creador multidisciplinar, que ha dejado su impronta en templos y edificios singulares, busca en esta etapa de madurez la verdad más profunda por los caminos del arte y de la oración. Merecía haberse relatado con más claridad, en un capítulo de la biografía de Pepe Dámaso que se pasó en vídeo, su espiritualidad. Está más acentuada, tal vez, por tener más vivo que nunca el sentimiento religioso. Dámaso estrecha su relación con la Iglesia como generadora de belleza y se vuelca en vírgenes y trípticos, la mejor expresión de la trinidad, tan propia de este domingo de Pentecostés.

Liderazgo humanista de Domènec Melé

A la Iglesia también pertenece Domènec Melé, profesor emérito y titular de la Cátedra de Ética Empresarial del IESE Business School y sacerdote del Opus Dei, que disertó sobre competencias del liderazgo en la Fundación Universitaria de Las Palmas. Invitado por la Cátedra Lizardo Martell Cárdenes, ante un auditorio con profesionales, empresarios y académicos, cautivó con su serena y profunda conferencia. Doménec Melé, especialista en la ética aplicada a la empresa, el liderazgo humanista y la dirección responsable de organizaciones, habló de valores, virtudes y competencias. La dignidad de las personas fue su gran argumento. Se refirió al noble arte de la política, con murmullos inevitables en la audiencia; aconsejó ser resolutivos, pacientes, autocríticos, humildes, servidores y con control emocional. Una pintura del liderazgo muy alejada de los «amos del universo» de las grandes tecnológicas universales. «La última palabra es descubrir las potencialidades de las personas», insistió el reverendo que dejó caer sus mensajes trascendentes al estilo de San Josémaría.

De veranos en Gijón a vacaciones en La Mareta

El terremoto que se ha registrado este viernes en Gran Canaria, con una magnitud de 4,6, ha sido el mayor desde 1989, cuando un seísmo en el Volcán de Enmedio alcanzó los 5,1 en la escala de Richter. Un buen susto pero nada comparado con el terremoto que sigue provocando temblores nacionales con la imputación del expresidente del Gobierno. El laureado José Luis Padilla lo ha visto antes y así lo reflejaba en la edición de ayer en su viñeta. Por tanto, hablar de José Luis Rodríguez Zapatero resulta obligado.

José Luis Rodríguez Zapatero. / EFE / Manuel Bruque

El primer expresidente del Gobierno de España imputado en un caso de supuesta corrupción es un leonés que antes de optar por sus vacaciones en La Mareta lanzaroteña pasaba su agosto en Gijón, donde su padre era fiel veraneante, como tantos castellanos y cazurros. Nada queda ya de aquel esperanzador diputado por León que contemplábamos en la Feria de Muestras de Asturias y también, como líder socialista, con pañuelo al cuello y puño en alto en la fiesta minera del SOMA -UGT en la campa leonesa de Rodiezmo. Es historia. Pasado remoto. Del caso Plus Ultra van servidos en esta edición. Con toda la historia del socialismo a sus espaldas, Zapatero está llamado por el juez José Luis Calama Teixeira a declarar el próximo 2 de junio. Al igual que Felipe González, no me imagino a Bambi en ese papel que describe el magistrado de la Audiencia Nacional.