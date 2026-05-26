El berrinche

Antes de levar anchas el crucero de lujo MV Hondius en Cabo Verde. Clavijo daba instrucciones al portavoz del Gobierno regional para ir alarmando y asustando a todos los canarios y canarias. Ocurrió en la Radio Autonómica esa tarde. Se le percibía que estaba forzado en el tono y en el contenido, una verdadera «tomadura de cabello».

En Mádrid, los aires «ayusos» no le sentaron nada bien. Apocalípticas fueron todas sus declaraciones. Clavijo desencajado y exaltado perdiendo la serenidad y las formas que se le presuponen a un mandatario, a medida que el crucero de lujo se acercaba a Canarias los exabrutos y el odio se transforman en insolidaridad y prohibición de socorrer a los damnificados por el virus, sembrando la incertidumbre ante la atónita opinión internacional.

Clavijo ignora la ciencia y a los organismos competentes en situaciones de emergencia sanitaria y apuesta abiertamente por un estratagema político y mandata a su núcleo duro y demás aliados, a la insurrección. «Agitar las aguas» para evitar fondeo de la nave. Entre tanto la OMS, Comisión Europea, la naviera neerlandesa y los 23 países de procedencia de los ocupantes preparan un gran operativo solidario-sanitario de alto calado logístico y que afortunadamente fue todo un éxito según todas las partes intervinientes sumándose hasta el santo padre León XIV.

Clavijo se anula y no va al puerto de Granadilla , se encierra en presidencia con sus allegados, días antes había encargado al senador Autonómico para que montara un numerito en la cámara Alta en su mejor estilo. Traslada circulares a todos los rincones para pedir pronunciamientos hostiles. Los humoristas canarios Padylla, Morgan y otros, retratan fielmente la situación generada ante la opinión pública mundial.

El barco ya está en Rotterdan en periodo de desinfección, los afectados por el hantavirus reciben la vigilancia en sus respectivos países. La OMS ha tomado buena nota del éxito acaecido. Por su parte Clavijo se fue a Euskadi uno de los puntos más lejos que encontró. Según el Diario Vasco - «el polémico presidente de Canarias que provocó una tormenta política» mantuvo un encuentro con el Lendakari en un tono de buena concordia y sintonía para abordar soluciones al reto migratorio. Parece ser que el refugio en Euskadi, los txakolí y el abrazo que le dio el vasco han sido la mejor terapia para que este presidente haya encontrado la cordura y el sosiego que le faltó en la crisis del hantavirus.