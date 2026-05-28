Andrea Chénier y la tenacidad del amor

La Asociación Canaria de la Ópera nos ha ofrecido en su LIX temporada, una bellísima versión de la gran obra de Giordano, “Andrea Chénier”. No pretendo aquí hacer una crítica musical de la función, pero sí me gustaría aportar mediante estas líneas, una reflexión sobre el sentido y la profundidad del mensaje que contiene su libreto, escrito por Luigi Illica en 1.895 con base en un hecho histórico.

La ópera nos muestra cómo la Revolución francesa trastocó una sociedad, de tal forma que los paradigmas del bien y del mal se invirtieron bruscamente. La víspera del triunfo de la revolución, el poeta Chénier asiste a una fiesta en el castillo de la Contessa di Coigny. Allí hace un elogio del Amor en su aria “Un día en el espacio azul” y lo identifica con la mirada de piedad que anida en los ojos de Maddalena, hija de la condesa. En ese momento se siembra en ambos corazones la semilla de un amor que con el tiempo, crecerá hasta llenar completamente sus vidas y conducirlos paradójicamente a la muerte.

Poco después de la escena anterior, la condesa -centro y referencia de una sociedad local culta, jerarquizada y privilegiada- cae asesinada por los revolucionarios, y su hija Maddalena ha de esconderse para salvar la vida. Lo consigue sólo gracias al amparo que le proporciona su doncella Bersi, quien por amor a su antigua señora -desposeída ya de las riquezas familiares- se prostituye para mantenerla. La relación entre Maddalena y Bersi es el primero de los tres ejemplos de la dualidad amor/sacrificio que caracteriza a esta ópera.

El segundo ejemplo es el de Gérard -siervo e hijo de siervos- quien de niño había compartido juegos con Maddalena. En su corazón anida desde entonces un amor que nunca pudo expresar por la distancia asociada a la relación señora-criado. Pero Gérard acaba convirtiéndose en un revolucionario poderoso, y mueve todos los hilos a su alcance para descubrir el paradero de Maddalena y hacerla suya. Cuando Gérard consigue tenerla en su poder, su amor por ella lo transforma y en lugar de forzarla decide sacrificarse, arriesgándose para intentar liberar a Chénier, su rival injustamente apresado.

El tercer ejemplo de la dualidad amor/sacrificio lo dan Andrea Chénier y Maddalena. Andrea arriesga su vida para encontrar a una misteriosa corresponsal que resulta ser Maddalena. Y cuando Andrea es condenado a muerte, Maddalena soborna a un guardián para marchar con Andrea a la guillotina y sufrir así los dos amantes -juntos- el mismo trágico destino.

Pablo de Tarso, escribió 2000 años antes: “El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no es jactancioso ni engreído, … todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (Corintios 1). Andrea Chénier nos muestra cómo un amor que brota de lo profundo del alma, es capaz de llegar -contradiciendo la fría lógica del instinto de supervivencia- al máximo sacrificio. No es una heroicidad imposible de realizar: ya que a lo largo de la historia humana son innumerables los ejemplos del sacrificio de la propia vida, por amor a otra persona, por amor a Dios, por amor al Conocimiento, o por amor a la Patria.

Hay una gran distancia entre los actuales predicadores del “carpe diem”, del “pásatelo bien” y los santos, héroes y sabios que durante siglos han iluminado la historia de la humanidad con su amor y su entrega desinteresada. Hoy, tanto como ayer, hacen falta santos, héroes y sabios movidos por el amor y con capacidad de sacrificio ¿quién se apunta? n