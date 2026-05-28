El CIT y el Museo Néstor

La permanencia del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria (CIT)en su sede histórica del Pueblo Canario no es un capricho de unos particulares, sino una cuestión de justicia histórica, legalidad patrimonial y coherencia urbanística. Las obras de rehabilitación del Museo Néstor no pueden, ni deben, ser la excusa para desahuciar a una institución que es parte del ADN de este conjunto arquitectónico.

El Pueblo Canario no nació como una estructura vacía, sino como un proyecto integral de identidad. Néstor y Miguel Martín-Fernández de la Torreconcibieron este espacio como el corazón de la atracción turística de la isla. El deseo fundacional de los creadores era explícito: el CIT debía emplazarse en el Pueblo Canario. Esta ubicación no fue accidental; situar al pilar de la sociedad civil turística en la parte alta del conjunto, ocupando los emblemáticos torreones, simboliza la vigilancia y promoción de la esencia canaria. Desahuciar al CIT es, por tanto, digámoslo en voz alta y clara , una traición a la voluntad de los hermanos Martin- Fernández de la Torre y una mutilación del concepto original de 1956.

Desde su fundación en 1934, el CIT ha sido el motor de la imagen de Gran Canaria. Su labor va más allá del punto de información turística , servicio que brindan gratuitamente a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y por ende a todos los municipios de la isla; es una institución que ha vertebrado la relación entre el sector público, el privado y la ciudadanía. Su presencia en el Pueblo Canario desde su inauguración ha permitido que este espacio sea un centro vivo de dinamización y no un mero decorado melancólico.

La declaración del Pueblo Canario como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Cabildo de Gran Canaria en 2013 no solo protege los muros, sino los usos que dan sentido al inmueble. El expediente de declaración hace mención expresa a la existencia del CIT en su ubicación actual. El CIT no es un inquilino ajeno, sino un elemento constitutivo que justifica la protección del conjunto. Un traslado forzoso alteraría la biografía del monumento, contraviniendo el espíritu de protección del patrimonio inmaterial y humano que el BIC pretende preservar.

El argumento de que el Museo Néstor necesita las oficinas del CIT para fines administrativos carece de rigor técnico si se analizan los planos de expansión. El proyecto de ampliación ya contempla su crecimiento natural por la fachada posterior hacia la plaza de La Caleta. Existen otras dependencias dentro del complejo del Pueblo Canario que podrían albergar usos de oficina sin sacrificar la sede histórica del CIT. Resulta desproporcionado desalojar a una institución con más de 90 años de historia para ubicar despachos burocráticos, cuando la tendencia moderna de museos es externalizar la gestión administrativa o ubicarla en zonas anexas no críticas.

Es preocupante que el impulso del desahucio parezca responder más a una ambición personal por ocupar despachos de valor emblemático que a una necesidad real del Museo. El interés por ubicar la dirección del Museo precisamente en las oficinas del CIT, existiendo alternativas viables en la zona de ampliación, sugiere una falta de sensibilidad hacia la armonía institucional que siempre ha reinado en el Pueblo Canario.

El Museo de Néstor y el CIT son instituciones hermanas, que nacieron a la vez , que deben coexistir para dar sentido al espacio y que pueden complementarse en esta nueva etapa del museo . El progreso del museo no puede construirse sobre la demolición institucional de su vecino más antiguo. Mantener al CIT en sus torreones es respetar a Néstor, respetar la ley de patrimonio y respetar la historia viva de Gran Canaria.