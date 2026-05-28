El martes 20 el PSOE estaba digiriendo –mal– su severa derrota en Andalucía –tras las de Castilla y León, Aragón y Extremadura– cuando de repente estalló el Diluvio Universal. A los casos Ábalos, Cerdán, David Sánchez, y de su propia esposa, Begoña Gómez –todos de rabiosa actualidad– se juntó la bomba de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había imputado (estaba investigando) al expresidente Zapatero por cobro de comisiones en el rescate, durante la pandemia, de Plus Ultra –importante en el tráfico aéreo con Venezuela– y de otros delitos. Y el Diluvio subió de grado cuando el día siguiente se conoció el auto de 87 páginas en el que Calama, que no es un Peinado cualquiera, sitúa a Zapatero como jefe e inspirador de una trama corrupta de múltiples actividades delictivas.

Las voces que habían hablado de lawfare enmudecieron. Y, además, los detalles del auto –luego se supo lo de la caja fuerte y las joyas, que es muy efectista– dejaban a Zapatero, caso de que no hubiera delitos, como un negociante ansioso de dinero. El PSOE ya estaba muy tocado y ahora tenía que enfrentarse a que su líder totémico era un vulgar comisionista. ¿Se puede ser, al mismo tiempo, un intrépido traficante y para muchos militantes «el corazón del PSOE»?

Zapatero está destruido, como mínimo hasta que se explique ante Calama el próximo 17 de junio (demasiado tiempo), el PSOE hundido moralmente y el Gobierno –ya débil– más perdido que nunca ante la opinión pública, la prensa (no siempre amiga), y sus socios, los que no siempre le apoyan en el Congreso.

Pero Sánchez no se ha movido. Ayer en Roma se reafirmó: confianza en la Justicia, en la presunción de inocencia, apoyo firme a Zapatero, y nada de dimisión. Las elecciones cuando toquen, a mediados de 2027. Es un escenario dudoso y aventurado. Y más cuando ayer el juez Pedraz ordenó registrar Ferraz (o requerir información al PSOE) e imputó a Santos Cerdán, a la famosa fontanera Leire, a Gaspar Zarrías, importante exdirigente del PSOE andaluz, y a Ana Fuentes, la actual gerente de Ferraz.

Feijóo reaccionó diciendo que no se podía haber caído más bajo. Con la UCO en el PSOE, el Gobierno debía dimitir y convocar elecciones ya. Bueno, Feijóo lo viene pidiendo desde la investidura de Sánchez en 2023, el PP también tuvo sus episodios cuando gobernaba y Rajoy solo cayó tras una sentencia del Supremo y una moción de censura. Y Ester Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, apuntó con más intención: ¿los socios de Sánchez no sienten vergüenza de apoyar a un Gobierno tan corrupto?

Pero Zapatero está investigado, no condenado. Y el auto del juez se apoya en las conclusiones de la UDEF, que pueden ser precipitadas. Por ejemplo, en los ingresos inexplicables de algo más de dos millones de Zapatero, hay 600.000 que corresponden a emolumentos de una agencia que gestiona conferencias de los expresidentes de Gobierno, incluidos Aznar y Felipe. Y cuando Aznar dice que «España está en una situación insostenible» y que por eso «quien pueda hacer que haga», olvida que somos el país que más crece de Europa y que ha usado bien –como mínimo, mejor que la Italia de Meloni, que no crece e incluso ha aumentado su deuda– el fondo de recuperación europeo.

Sí, Sánchez está en una situación política insostenible, pero económicamente no. Y eso cuenta. Mucho dependerá de las explicaciones y de lo que se sepa los próximos días. Por eso los socios son cautos. Junts y el PNV, que en asuntos económicos a veces han votado con el PP, le responden que ellos ya han dicho –Aitor Esteban, el domingo– que la legislatura debe acabar este año. Pero que solo hay dos formas de acabarla. Que Sánchez quiera –como Felipe González en una situación parecida en 1996– o la moción de censura. Y el PP no la quiere presentar, porque no genera suficiente confianza. Más exacto, porque sus posibles socios (el PNV o Junts y Vox) se repelen mutuamente.

Sánchez parece cautivo y desarmado ante el Diluvio Universal. Feijóo no sabe sumar socios. Y ambos son incapaces de cualquier trato. El drama de Sánchez es que está en la Moncloa (no le molesta), pero eso le obliga a gobernar. ¿Puede? ¿Cómo? No parece que ni Dios ni León XIV le puedan dar un Arca de Noé.