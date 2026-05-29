El hundimiento de la casa socialista

Esta tribuna muchos la esperan como agua de mayo, y nunca mejor dicho, pero reconozco que me ha costado escribirla, empezando por el título. Dudaba si encabezar estas letras con el reclamo de «bendita hipocresía» o el que finalmente ha quedado. Ustedes juzgarán al llegar al término de la redacción. Saben que uno de los personajes habituales de mis escritos ha sido el expresidente Rodríguez Zapatero, al que he dedicado un sinfín de columnas al hilo de la actualidad, pero la reciente imputación de ZP me ha conmocionado por más que advirtiera, en todos y cada uno de los artículos, de sus andanzas. El auto del juez Calama, auténtico monumento jurídico, deja al leonés a los pies de los caballos, documentando una serie de presuntas prácticas delictivas que necesitan de una explicación del protagonista, de eso no hay duda, aunque el simple hecho de la investigación ya supone una noticia de alcance. Sin embargo, de esto se encargarán los periodistas independientes, porque lo que uno tiene por tarea es otra cosa.

La traición de Zapatero a sus propios principios, los que a cada momento recordaba en los mítines en los que participó -los últimos en la campaña andaluza-, merece un comentario a la altura del personaje y la ideología que defiende, de la que también se había convertido en mascarón de proa. Hace apenas unos meses que un servidor se jubiló de la carrera docente, con más de treinta años de magisterio a las espaldas, y siempre he dicho lo mismo y ahora es necesario volver a ello. Tras la estrecha y larga convivencia con ellos, tengo por cierto que los progres son la viva manifestación de la contradicción, tanto en lo personal como en lo ideológico. Exigirles coherencia en los postulados es una tarea de alto riesgo, a veces abocada al fracaso o al mismo absurdo. El progre requiere de un temple en el interlocutor que roza lo titánico, precisamente, por retorcer hasta el infinito los valores que le son propios.

Zapatero sería la encarnación del paroxismo de semejante postura, quizás la figura que haga despertar a muchos ilusos de las patrañas en que habitan. Porque, como escribiera Luis Landero, en El balcón de invierno (2014, pág. 106), esta ha sido una «guerra entre ciegos», y ya va siendo hora de ver la luz, de salir del túnel en el que muchos habían domiciliado su residencia. El leonés lleva engañando a todo un país mucho tiempo, tal vez demasiado, pero esto, con ser frustrante, queda en nada frente a la orfandad en la que ahora se debaten tantas y tantas gentes de la izquierda, que glorificaban al personaje como si fuera el Santo Progre de las Españas. Siento la decepción para los socialistas de corazón, siento el malestar creado, siento incluso que parte de mi familia haya caído en los embustes de Zapatero, pero la epifanía ha llegado. Deben liberarse del peso de la hipocresía, de la falsedad de palabra, de un discurso vacío y rancio, y alcanzar la verdad. No se trata de abandonar el credo o las ideas, sino de admitir que no hay ningún hombre superior a otro, que no existe un lado correcto de la historia salvo que se incurra en soberbia y ceguera ante el mundo real.

El hundimiento del PSOE tiene una imagen parecida a la descrita por E. A. Poe en el cuento de la Casa Usher (1839). No deja de ser irónico que las prácticas de Zapatero fueran realizadas enfrente de las oficinas centrales del partido, en una especie de espejo en el que mirarse. El deterioro del socialismo se reflejaba en el piso aledaño de Ferraz: cuánto más incidía ZP en las supuestas corruptelas, más se hundía la Casa del Pueblo. Que sirva la investigación de la Fiscalía Anticorrupción para que muchos despierten, otros tantos vayan en busca de la luz y nuestro país pase página. ¡Elecciones ya!