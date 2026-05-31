Lecciones de Charter 100

La pregunta parece sencilla, casi inocente. «¿Qué quieres ser de mayor?». Tras esa fórmula repetida generación tras generación se esconde una carencia. Rara vez se enseña a los jóvenes a construir su camino. Pocas veces aparece la palabra «emprendedor» en un aula. Ahí reside el valor de iniciativas como Conecta con tu futuro: del aula al mercado laboral, impulsada por Charter 100 Canarias y el Servicio Canario de Empleo.

La jornada celebrada en el Club LA PROVINCIA no fue solo un encuentro entre estudiantes y profesionales. Fue un ejercicio de conexión entre el discurso institucional y las historias humanas que dan sentido al empleo, la formación y el emprendimiento. Y una demostración de cómo Charter 100 convierte una idea en una actividad útil y bien ejecutada.

No es sencillo organizar actividades para alumnos sin caer en los formatos rígidos que espantan a los jóvenes"

Si algo quedó patente fue la capacidad organizativa de Charter 100 Canarias y del equipo de mujeres que hizo posible el evento. Un trabajo liderado por Nardy Barrios y Sheyla Bertolino y sostenido por una estructura humana que combina planificación, sensibilidad, dinamismo y mucha cercanía con el alumnado.

No es sencillo organizar actividades sin caer en los formatos rígidos que espantan a los jóvenes. Tampoco es fácil lograr que estudiantes de FP y Secundaria atiendan mientras se habla de empleo, vocación o emprendeduría. El mérito no estuvo tan solo en el contenido, sino en la manera de construirlo. Charter 100 entendió que acercar el mercado laboral a las aulas no consiste en impartir discursos, sino en mostrar experiencias auténticas y diversas.

Proyectos canarios

La presencia de proyectos nacidos en Canarias, los espacios destinados a pequeñas iniciativas empresariales y la variedad de perfiles profesionales aportaron dimensión al encuentro. Desde propuestas vinculadas al sector primario hasta negocios digitales, gastronomía, repostería, artesanía o comunicación, la propuesta reflejó un ecosistema económico cercano y posible. No había grandes relatos empresariales inalcanzables, sino personas que construyen oportunidades desde Canarias. Más de 600 estudiantes han participado ya en distintas islas en esta iniciativa. Eso implica logística, coordinación y una enorme capacidad de trabajo.

La intervención de Jonathan Suárez, de La Fábrica de Inconformistas, aportó otro elemento distinto. Humor y referenciasactuales sirvieron para romper la distancia con el alumnado. El mensaje era claro. Que emprender no pertenece a una élite extraordinaria. Muchas veces comienza al detectar un problema cotidiano y atreverse a buscar una solución diferente.

No hubo recetas milagrosas en una mesa redonda de mujeres que no construyeron sus proyectos empresariales desde la facilidad"

Tampoco hubo recetas milagrosas. Hubo honestidad. En una mesa redonda coordinadas por Cathaysa Melián, Nuria Guillén habló desde la pasión por los animales y desde una vida vinculada al esfuerzo constante. Carmen Soto defendió la pesca como una opción capaz de romper barreras de género. Mónica Iglesias relató las dudas y dificultades de iniciar un negocio propio desde casa. Y Anabel Calderín reivindicó el valor del sector primario, del arraigo y de la dignidad de vivir del campo. Ninguna construyó su proyecto desde la facilidad. Hablaron de miedo, incertidumbre, burocracia y sacrificio. Y también de libertad. Un enfoque que conecta con una de las fortalezas de Charter 100 Canarias, su capacidad para trabajar el liderazgo femenino.

Historias de inclusión

La presencia de historias ligadas a la inclusión, como la de Sonia González y Daniel Eduardo Andrade, añadió dimensión humana. El mensaje era coherente con todo lo vivido durante la mañana. No existe un único camino válido hacia el futuro profesional. Existen trayectorias distintas, complejas y personales.

El éxito de la iniciativa no podrá medirse de inmediato. Tal vez aparezca en unos años, cuando alguno de los estudiantes recuerde una frase, una historia o una experiencia que le ayudó a entender que el futuro profesional nunca está escrito de antemano.