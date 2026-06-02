Esperando al Papa, defensor de no tener que emigrar

Predicar en el desierto sigue siendo vocación del Papa. Desde Pío XI claman los papas Caridad política. Pero la migración, si no se cambia el modelo económico, no tiene solución. No dudo de la buena voluntad de los voluntarios de decenas de asociaciones. No dudo ni siquiera de muchos políticos ni de buena parte de los actores sociales.

Sin embargo el problema actualmente creo que no tiene solución. Habrá menos muertes y me alegro pero seguirá esa forma de muerte quiza más lenta pero igualmente real que es la explotación. Es posible que me llamen demagogo, pero la realidad es que en las cosas que nos importan (mi salud, mi dinero, mis hijos) solemos intentar resolver los problemas atacando las causas. ¿Vemos las necesidades de ir a las causas de la inmigración?. Al principio la migración podía parecernos el acto voluntario de alguien que huye de un problema pero, pasados los años, somos cada día más conscientes de que la inmigración es un acto calculado, no por nadie concreto ,sino por un modelo estructural socioeconómico y político que algunos llaman (poco acertadamente) neoliberalismo y que debíamos de seguir llamando capitalismo, incluso imperialismo.

Es al modelo económico al que le interesa que les falte tiempo a las familias en España, a las familias trabajadoras en general, para cuidar de sus padres. Es posible que nuestra economía, desde el punto de vista técnico, permitiera trabajar de 25 ó 30 horas por persona.

¿Por qué el capitalismo necesita migrantes? Los basureros de París o Nueva York tienen unos salarios bastante altos pero no es así en la mayor parte de las ciudades. Para sostener salarios bajos es para lo que son necesarios los inmigrantes. Básicamente para eso. No hay que ir hasta Marx pero lo dijo bien.

No solo Marx, por ejemplo en los ochenta, George Marchais, secretario general del Partido Comunista Francés, manifestaba que la inmigración perjudica a los millones de franceses en paro.

España se dice «necesita inmigrantes», pero no es verdad. No es España sino la burguesía española quien los necesita. Es el modelo económico impuesto por las élites, que incluye a todo el arco parlamentario, aunque haya en este algunas excelentes personas. Con buenas personas puede haber mecanismos injustos como explica el concepto de larga tradición «estructuras de pecado», y que León XIV sigue predicando.

Es a las multinacionales de la fresa, y no a los jornaleros andaluces, a quienes interesa esta migración circular de que se habla ahora.

Conversando con padres de niños de primera comunión en el Cono sur de Las Palmas de Gran Canaria, me explicaban (aclarando previamente que no son racistas) que los menores migrantes acogidos por una institución insular vivían mejor que sus hijos. Se referían a condiciones materiales. Es obvio que sí. Desde luego en vivienda, educadores.

Por ello me he hecho partidario de enviar a estos niños con sus familias. Creen vanidosamente desde las instituciones europeas que el bien del menor exige que se queden aquí. Permítanme que lo dude, están mejor con su familia. Lo que pasa es que tenemos un problema demográfico y los poderes económicos prefieren traer mano de obra agradecida a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores corrientes y molientes.

Bienvenido León XIV. El gobierno de Canarias se las dará de solidario con los emigrantes aunque no lo ha sido ni lo es. No te dejarán estar con el pueblo que sí que lo fue y lo es. Estaría bien que escucharas a los marineros que al principio les recogían aunque les amenazaban con poner sus barcos en cuarentena. Con los bañistas locales que dejaban el baño y daban ropas y cacao. Con Christian el surfista que salió con su tabla a rescatarlos en Lanzarote. No te enseñaran estos barrios que adornarán y de los que se avergüenzan. Otros Papas dijeron que los tenían secuestrados en el Vaticano. Tú puedes ver algo más y eso es bueno para los más pobres y por eso estamos alegres.