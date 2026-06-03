Esa institución que no se jubila, la Económica

Imagen del equipo directivo actual de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que cumple su 250º aniversario. / LP/DLP

Algunas instituciones cumplen años y lo celebran con un acto y una placa. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria cumple nada menos que doscientos cincuenta y su celebración consiste en seguir comprometida con los asuntos de su tiempo.

Fundada el 4 de febrero de 1776 por impulso del obispo fray Juan Bautista Cervera y bajo la protección de Carlos III, nació con una premisa tan sencilla como ambiciosa: reunir a vecinos dispuestos a pensar cómo mejorar su tierra.

Con el tiempo, a medida que la situación administrativa en el país cambiaba y la isla ganaba relevancia como entidad, la Económica fue evolucionando. De su denominación original pasó a sustituir «Las Palmas» por «Gran Canaria», quedando así plenamente identificada. Este no es un detalle menor: no somos solo una ciudad, sino una isla entera con sus medianías, sus barrancos, sus pueblos y su gente. Es un matiz que la propia Sociedad supo incorporar y que dice bastante de cómo entendía su misión.

Es algo que muchos desconocen, porque solemos pensar que estas instituciones «de toda la vida» son exclusivas de las capitales y de salones de puertas cerradas con retratos al óleo. La Económica, sin embargo, tuvo, desde el primer momento, vocación de isla completa. Sus actividades, sus debates y sus iniciativas no se quedaron en Las Palmas. Llegaron a Agüimes, Gáldar, Tejeda, Valleseco, Moya, Telde o Arucas y a cada uno de los veintiún municipios que hoy existen. Allí donde había un problema agrícola que resolver, una escuela que levantar, un oficio que enseñar, montes que reforestar, carreteras y puertos por construir, aguas que aprovechar y un proyecto que realizar, la institución buscaba la manera de arrimar el hombro. Sus libros de actas guardan innumerables ejemplos de este compromiso con cada pueblo de Gran Canaria.

Dos siglos y medio después, a la Económica le queda mucho por contar.

Durante dos siglos y medio, la Económica ha sido nuestra conciencia activa: esa que se preocupa por el campo cuando otros desvían la mirada, la que propone ideas en momentos de dificultad, la que organiza el debate que nadie quiere entablar. Ha impulsado la formación profesional, defendido el patrimonio cultural y abierto puertas al turismo y a la aviación. Debatió de economía cuando era materia casi subversiva, y logró que agricultores, intelectuales, comerciantes, empresarios, docentes y funcionarios compartieran techo con la misma naturalidad con la que conviven los ingredientes de una ensalada. Hoy, mes tras mes, ese espacio sigue lleno.

El secreto de la longevidad que la acompaña desde su nacimiento en la Ilustración, quizás esté en que siempre encontró a lo largo de su trayectoria personas dispuestas a mantenerla viva y adaptarla a cada momento histórico.

Y aunque en Gran Canaria miramos al mar y al futuro, hacemos bien en volver la vista hacia quienes un día se sentaron alrededor de una mesa —con papel, pluma y la luz de las velas como único recurso— para preguntarse qué se podía mejorar en Gran Canaria, o incluso en Lanzarote y Fuerteventura. En la Económica llevan doscientos cincuenta años planteándose esa misma pregunta y todavía hoy, no han encontrado una excusa para dejar de hacérsela.