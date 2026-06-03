Sospechoso: abstemio y celíaco

Existe una especie humana poco estudiada por la sociología contemporánea: el abstemio celíaco. Un ser mitológico que, según parece, desafía simultáneamente dos de los pilares de la cultura gastronómica española: el gluten y el alcohol. La escena es conocida: uno entra en un restaurante con la inocente intención de acompañar una comida con una bebida algo más sofisticada que el agua. Entonces comienza la aventura: «¿Tienen vino sin alcohol?» «No». «¿Y cerveza sin alcohol?» «Sí, claro». El rostro se ilumina durante un segundo. «¿Es sin gluten?» «No». Fin de la conversación. La paradoja es tan perfecta que debería estudiarse en las facultades de Filosofía. Hay cerveza sin alcohol para quien quiere evitar el alcohol. Hay cerveza sin gluten para quien quiere evitar el gluten. Pero para quien quiere evitar ambas cosas, la hostelería española suele ofrecer una solución revolucionaria: agua. Porque, al parecer, la industria ha llegado a la conclusión de que un ciudadano puede ser celíaco o puede ser abstemio, pero difícilmente ambas cosas a la vez. Sería pedirle demasiado a la estadística. Lo curioso es que vivimos en un país donde la legislación sobre el alcohol al volante es perfectamente clara. La Dirección General de Tráfico establece un límite general de 0,25 mg/l de alcohol en aire espirado y 0,5 g/l en sangre. Es decir, existe una preocupación institucional legítima por los efectos del alcohol sobre la conducción. Sin embargo, socialmente ocurre algo extraño. Se admite que el alcohol puede afectar a los reflejos, al juicio y a la seguridad vial, pero cuando alguien decide no beber, inmediatamente pasa a ser considerado un sospechoso. «¿No bebes?» La pregunta suele formularse con la misma expresión con la que se preguntaría a alguien si acaba de aterrizar de Marte. Las explicaciones posteriores son aún más fascinantes. Ninguna respuesta parece suficiente. La sociedad española, tan defensora de la libertad individual en otros ámbitos, mantiene una curiosa excepción cultural: la libertad de no beber alcohol sigue necesitando justificación. Resulta incomprensible que en un país donde el consumo de alcohol está tan normalizado, quien suele sentirse señalado no sea quien bebe cada fin de semana hasta volverse estúpido, sino quien pide una bebida sin alcohol. En muchas reuniones sociales rechazar una cerveza provoca más preguntas que pedir la tercera. La presión social es tal que a veces parece que el alcohol no es una opción de consumo, sino un requisito de integración. Como si la amistad, la celebración o incluso la conversación dependieran químicamente de la graduación alcohólica de la bebida. Mientras tanto, el abstemio celíaco observa la carta del restaurante como quien estudia el mapa de carreteras cerrado por la visita del Papa. Cervezas artesanas, cervezas especiales, cervezas sin gluten, vinos de todas las denominaciones imaginables, cócteles de autor y destilados de medio planeta. Pero para él o ella, la oferta se resume en tres categorías: agua, agua con gas o refresco. Una diversidad gastronómica digna de una potencia mundial. Lo más llamativo es que las soluciones existen. El mercado dispone desde hace años de vinos desalcoholizados de calidad más que aceptable y de cervezas simultáneamente sin alcohol y sin gluten. No estamos hablando de tecnología espacial ni de experimentos de laboratorio. Son productos reales, disponibles y cada vez más demandados. En cambio, muchos restaurantes siguen actuando como si estuviéramos en 1980 y la única alternativa al vino fuera el agua. Quizá el problema de fondo no sea comercial sino cultural. Durante décadas hemos construido una sociedad que asocia el alcohol con la celebración, el ocio, la amistad, el éxito social e incluso la identidad nacional. El resultado es que quien decide no beber queda automáticamente fuera de la narrativa dominante. Y si además es celíaco, queda fuera también de la carta. Por eso no deja de resultar irónico que quienes optan por no consumir alcohol —por salud, convicción, religión, deporte, conducción o simplemente porque le da la gana— tengan que conformarse tantas veces con una oferta ridículamente limitada, mientras el mercado dedica metros y metros de estanterías a bebidas alcohólicas de todo tipo. Quizá haya llegado el momento de normalizar una idea aparentemente rebelde: que una persona pueda sentarse en un restaurante, pedir una bebida sin alcohol, sin gluten y con algo más de personalidad que un vaso de agua, sin tener que sentirse un personaje secundario en una fiesta organizada para otros. Porque la verdadera inclusión gastronómica no consiste únicamente en ofrecer opciones para quien bebe o para quien consume gluten. Consiste en comprender que también existen ciudadanos que quieren disfrutar de una comida, de una reunión o de una celebración sin alcohol y sin gluten. Y que, aunque parezca increíble, también tienen derecho a brindar tragando algo más que resignación.