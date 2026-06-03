Trump es síntoma, no causa

Uno de los mayores errores estratégicos de Occidente es creer que Donald Trump representa una anomalía temporal y no el reflejo de una transformación más profunda. Aún quedan dos años y medio de Administración Trump, pero la verdadera cuestión trasciende ampliamente su figura. Lo relevante es comprender qué tipo de sistema internacional está emergiendo y cuáles serán las dinámicas que marcarán el equilibrio global durante las próximas décadas.

Reflexionar acerca de esta cuestión es altamente necesario en un contexto geopolítico cada vez más convulso, complejo e inestable. Sobre todo en un momento en el que un cambio del patrón de comportamiento de Estados Unidos es capaz de condicionar las bases del funcionamiento de la arquitectura internacional. Las décadas precedentes han sentado las bases de una interdependencia que, sumadas a la transición del orden global en marcha, generan una serie de tendencias a vigilar para lo que resta de siglo.

En el debate público se apunta a Trump como el principal elemento desestabilizador del orden internacional. Nada más lejos de la realidad. La importancia de comprender que el presidente estadounidense es un síntoma y no la causa de la transición a la que se asiste del tablero es fundamental para ser capaces de dirimir lo que está por venir. El orden internacional basado en reglas ha sido cuestionado constantemente en sus diferentes aristas y en numerosos escenarios hasta hoy día. Un orden que se ha mostrado especialmente ineficaz en aquellos contextos donde los intereses en juego no responden a las dinámicas propuestas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Esa constante ha ido generando fracturas que, sumadas al ascenso de superpotencias como China, evidencian que el sistema tiene otros elementos impulsores. Así, la soberanía estatal y los intereses nacionales han marcado en última instancia el ritmo de un panorama internacional que ha situado al multilateralismo como principal herramienta de relación entre países.

Una herramienta que se ha mostrado insuficiente para con los intereses de los Estados que, comprendidos holísticamente desde un punto de vista de supervivencia estatal, están reorientando sus perspectivas sobre cómo funciona el sistema. Un ejemplo claro es Alemania. Un país que ha renunciado a su militarización desde prácticamente hace 80 años está reorientando su estrategia estatal hacia el pragmatismo que reclama las dinámicas geopolíticas actuales.

Con la reciente publicación de su Estrategia Militar, la primera desde la Segunda Guerra Mundial, el país germano apunta claramente a reforzar su posición geopolítica y situarse como líder natural en el esquema de seguridad europeo. Ello requerirá más inversión, más gasto y mayor número de efectivos, lo que en la práctica supone un giro histórico en términos políticos, sociales y económico-industriales.

Otro ejemplo lo encontramos en Japón. El país pacifista por antonomasia, se encuentra en un proceso de transformación profunda en términos estratégicos y geopolíticos. Bajo el renovado liderazgo de Sanae Takaichi, Tokio está impulsando un conjunto de reformas político-económicas que redefinen su rol en la región del Indo-Pacífico en términos militares, de seguridad y de defensa. Esencialmente, este movimiento es una respuesta a la creciente amenaza china para la región, desarrollando una serie de ambiciones directamente confrontacionales con la supervivencia de Japón. Por tanto, el país nipón integra en su desarrollo una concepción realista, pragmática, del papel que tiene que desempeñar si quiere disuadir a China. Más gasto en defensa, más capacidades militares y un refuerzo de sus alianzas. Japón ha asumido que preservar su posición en el Indo-Pacífico exigirá adaptarse a una competencia estratégica cada vez más intensa.

Este patrón es observable en prácticamente todos los continentes. Desde América hasta África es plausible encontrar casos estatales que se adaptan y confirman las tendencias actuales. Indudablemente, este periodo de transición del sistema internacional que se ha abierto seguirá manteniendo una estructura estatal claramente definida. Potencias fuertes y potencias débiles como protagonistas. Un orden global definido por intereses estatales en un marco donde las esferas de influencia serán cada vez más protagonistas. El equilibrio de poder vuelve a entenderse y definirse en términos de seguridad y supervivencia estatal, marcados por un paradigma realista que buscará aportar soluciones a distintas problemáticas.

Todo lo anterior plantea una serie de desafíos y retos que deben ser analizados desde la máxima prudencia. Es comprender que los acontecimientos internacionales están definiendo e impulsando tendencias que responden a una transformación del sistema internacional desde sus pilares más recientes. Es ser conscientes de que estos cambios no son atribuibles a una sola figura.

Si Trump desapareciera mañana de la escena política, las dinámicas que han impulsado su llegada seguirían presentes: competición entre grandes potencias, crisis de legitimidad del multilateralismo, securitización de la economía y retorno de la lógica de poder como eje vertebrador de las relaciones internacionales. La gran cuestión, por tanto, no es qué ocurrirá después de Trump, sino qué harán los Estados en un escenario donde la incertidumbre, la competencia estratégica y la supervivencia nacional condicionan el devenir geopolítico internacional.