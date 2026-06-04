Opinión | Tropezones
Breverías 163
Los ingleses proclaman que por la práctica se alcanza la perfección(«Practice makes perfect»). En español se da un dicho con igual intención, pero mucho más truculento, sobre cómo cortando huevos se aprende a capar.
Pero a lo que yo iba es de qué manera, y a veces sin darnos cuenta, alcanzamos cierta destreza en tareas o experiencias cotidianas, merced a ir ejerciendo, y por tanto perfeccionando, una determinada capacidad.
En mi caso concreto, tan sólo la provecta edad que atesosro, y la convivencia permanente con varias generaciones me permiten determinar con bastante precisión la edad de cualquier persona, ya sea un bebé o un nonagenario. Pero pregúntele por ejemplo a un adolescente sobre la edad de un niño o de un jubilado. ¡No les extrañe que la horquilla propuesta para el niño pueda abarcar fácilmente cuatro o cinco años, y en el caso del jubilado hasta media generación!
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Y siguiendo en lo personal, este verano me he gozado unos baños en tierras nórdicas, donde la temperatura del agua ha venido oscilando entre los 15 y los 21 grados. Pues bien, al final de temporada con la simple inmersión me veía capaz de determinar el guarismo correcto con un margen de medio grado.
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Por no mencionar extensos paseos por la fecunda naturaleza escandinava, sin temor a perderme, con la ya asumida costumbre de observar el sol, las estrellas , o detalles como la orientación de los líquenes de los árboles, o tal vez la inclinación de los matos, conociendo el viento dominante, para indefectiblemnte poder ubicar los cuatro puntos cardinales, y como Pulgarcito encontrar el camino de vuelta a casa.
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Escuché en una ocasión de un político cuyo padre era marchante de ganado, con el tradicional ojo de buen cubero para evaluar el peso de las reses, que por algún tipo de ósmosis le había contagiado a su hjo la rara habilidad de calibrar con un margen mínimo de error el peso de sus semejantes. Y dada su faceta pública no le quedó otro remedio que prestarse en más de una ocasión a evaluaciones sobre sus colegas de oficio, refrendada luego su precisión por la pesa más próxima.
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Lo que está claro es la versatilidad de la natualeza humana, para convertirse, según las exigencias domésticas de su entorno y tan solo por un adiestramiento con cierta continuidad...... ¡en báscula, reloj, brújula o termómetro!
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