Primavera en la ONU: continuidad y coherencia tras a la resolución 2797

Las recientes reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental no fueron cita rutinaria más. Son, en esencia, un examen de credibilidad para un sistema internacional que durante décadas ha gestionado este conflicto a través de ambigüedades calculadas, equilibrios artificiales y una evidente falta de voluntad para afrontar la realidad.

La Resolución 2797, adoptada en octubre de 2025, marcó un punto de ruptura con esa dinámica. Por primera vez, el Consejo dejó de escudarse en fórmulas retóricas para reconocer algo evidente: que la solución pasa por parámetros de realismo político, y que la iniciativa de autonomía marroquí constituye la única base viable sobre la que construir una salida al conflicto. Sin embargo, ese giro no se produce en el vacío. Se enfrenta a un obstáculo persistente, la negativa del Frente Polisario a abandonar un marco político agotado, sostenido en gran medida por el respaldo estratégico de Argelia.

Durante décadas, el Polisario ha vendido la promesa ilusoria de un referéndum que nunca ha sido viable en términos operativos ni políticos. Mantener esa ficción no solo ha alejado cualquier posible solución, sino que ha contribuido a cronificar el conflicto y a bloquear cualquier avance realista. Hoy, insistir en ese planteamiento no es una defensa del derecho internacional, sino una forma de perpetuar un bloqueo que ya ha demostrado su esterilidad.

El papel de Argelia en este contexto resulta igualmente determinante. Lejos de actuar como un mero observador, Argel ha sido un actor central en la prolongación del diferendo, utilizando el dossier del Sáhara como instrumento de proyección regional y de confrontación estratégica con Marruecos. Este enfoque no responde a la defensa de principios, sino a una lógica de poder que ha terminado por sacrificar cualquier posibilidad de solución pragmática.

Uno de los elementos centrales de estas sesiones es la revisión del papel y la eficacia de la MINURSO. Creada en 1991 con el objetivo de organizar un referéndum de autodeterminación, la MINURSO ha quedado reducida a una función de observación y presencia sobre el terreno, incluso en un contexto en el que el alto el fuego de 1991 ha dejado de existir en la práctica desde 2020, lo que evidencia el desfase entre su mandato original y la realidad actual del conflicto. Su revisión estratégica actualmente en curso no es, por tanto, un mero ejercicio técnico, sino una evaluación de fondo sobre la viabilidad de un modelo que lleva más de tres décadas sin alcanzar su objetivo fundacional.

La cuestión clave es evidente, ¿puede la MINURSO seguir operando bajo un mandato diseñado para un escenario que ya no existe? La respuesta que emerja de estas reuniones marcará el rumbo de la implicación de la ONU en el conflicto en los próximos años. En este sentido, las sesiones de abril deben responder a una pregunta fundamental. Si el Consejo de Seguridad ha optado por un marco más realista, ¿está dispuesto a adoptar también sus instrumentos operativos y su enfoque político?

Frente a este bloqueo, el reposicionamiento de actores clave refleja una lectura más ajustada al contexto actual. El apoyo a la propuesta de autonomía, extendido a nivel internacional de forma masiva en los últimos tiempos, no es una anomalía ni una concesión, sino la consecuencia lógica de un análisis que prioriza la estabilidad, la viabilidad política y la coherencia estratégica.

Estas sesiones del Consejo de Seguridad no resuelven el conflicto, pero sí marcan una línea divisoria clara: consolidar el giro iniciado con la Resolución 2797 o retroceder hacia la retórica estéril que ha definido este dossier durante décadas.

Persistir en esquemas superados, alimentados por intereses geopolíticos y narrativas ideologizadas, solo conducirá a una prolongación indefinida del conflicto. Y en ese escenario, la responsabilidad ya no podrá diluirse en la ambigüedad diplomática. En última instancia, abril ha sido decisivo por las decisiones inmediatas que se adopten, sino por la dirección que marque. Si la resolución 2797 supuso el inicio de una nueva etapa, estas reuniones constituyen su primera prueba de consistencia.

El Sáhara se ha convertido en algo más que un problema territorial. Es un test sobre la capacidad del sistema internacional para abandonar ficciones políticas y asumir decisiones incómodas pero necesarias. El Consejo de Seguridad tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que ese cambio no fue puntual, sino el inicio de una nueva etapa.

Porque, en política internacional, los cambios verdaderamente relevantes no siempre se anuncian con grandes decisiones, sino que se consolidan dándoles continuidad en momentos como este. n