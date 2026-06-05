El enanito de Joaquín Leguina

Aunque no lo desea ni lo haya buscado, el socialismo democrático tiene un nuevo Barton Keyes, el implacable Inspector de Seguros, encarnado por Joaquín Leguina, si bien ahora sus tareas de investigación criminal se centran en la corrupción para la que, al igual que el personaje de Perdición (Double Indemnity, 1944), interpretado por el actor de origen rumano, Edward G. Robinson, que está espléndido en la película de Billy Wilder, posee unas aptitudes fuera de lo común. En la cinta, el sabueso repite hasta la saciedad que tiene en su interior un «enanito» que le avisa de posibles casos delictivos. Leguina no llega a confesar la presencia de una voz interior que le anuncie las tramas corruptas, pero algo de eso hay cuando afirma, en una reciente entrevista concedida a El Mundo, que los corrompidos son sujetos con «currículos incompletos», necesitados, por lo tanto, de un plus que garantice su particular éxito personal y económico en la vida política o administrativa.

Felizmente, el que fuera primer Presidente de la Comunidad de Madrid tuvo a bien escuchar al hombrecillo que lo habita para protegerse -es un decir- de las artimañas de Pedro Sánchez en su manejo del Partido Socialista, al que se le puede aplicar sin ningún rubor una de las sentencias más rotundas de Platón, depositada en el Menón (91d): «Protágoras, sin que se apercibiese de ello toda Grecia, estuvo corrompiendo a los que acudían a él…». Basta cambiar apenas dos vocablos, el del sofista embaucador y el de Grecia, por los de Sánchez y España, para entender el argumento imperecedero del filósofo, buen conocedor de los desbarres de la corrupción de su época. Han pasado casi tres mil años y la situación persiste, pero, como el Barton Keyes de Perdición o el Platón de la Ilustración Griega, Joaquín Leguina posee la herramienta precisa para detectar y alertar de la corrupción en nuestro país y, sobre todo, la presente en su propia formación política, el PSOE, que lo llegó a expulsar por escuchar esa voz interna antes que la del Puto Amo.

En estos días, una parte significativa del sanchismo se ha dejado vista para sentencia en las Salesas de Madrid. Las sesiones del Tribunal Supremo han sido la confirmación, por lo menos para los corruptos del «gobierno más feminista de la historia», de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Como escribiera el suizo Jürg Schubiger, «los cuentos tienen finales felices, pero las historias del paraíso tienen principios felices» (Cuando el mundo era todavía joven, 1995, ed. castellana de 2001, pág. 14). El «paraíso sanchista» tuvo unos inicios arrebatadores, en los que se confundía con total desparpajo la verdad con la mentira, lo privado con lo público, la felicidad con la corrupción, aunque justo ahora toca presenciar su final apoteósico en los tribunales de justicia. A la espera de las urnas, es el único alivio que nos queda a los españoles de bien, incluidos los socialistas, porque haberlos los hay, como Joaquín Leguina.

Uno no siente el socialismo como su ideología, ni sus valores como los prioritarios del hombre, pero sí que muestra respeto y consideración por una persona que nunca ha abandonado los principios que juró defender en la juventud. La figura entrañable, tanto como polémica de Leguina, resulta necesaria en estos instantes porque ese hombrecillo que le despierta cada mañana es el que nos ofrece esperanza sobre el destino de un partido que, en su día, y esto es innegable, rindió un gran servicio a España.