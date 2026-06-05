Llega el papa de «las primicias», la paz y la justicia social

Al papa Francisco se le llamó «el papa de las primicias» porque en él coincidían varias novedades respecto a las biografías de sus predecesores. León XIV, en su primer año de pontificado, ha sido un digno heredero de este apelativo gracias a su perfil y trayectoria. Al igual que Francisco, León XIV no solo es un papa de primicias, sino también el «papa de los primeros», porque para ambos la prioridad es la misma: los más olvidados y desfavorecidos.

En el actual pontífice se pone de manifiesto esta singularidad con la elección de su nombre en homenaje a León XIII, quien redactó la encíclica Rerum Novarum para defender los derechos de los trabajadores durante la Revolución Industrial; una elección que demuestra su clara opción por la justicia social y por los más pobres. Un compromiso que le llevó, hace unos meses, a vivir dentro del plano internacional un debate dialéctico con el presidente de su propio país de origen a causa de la guerra en Irán y en beneficio de la paz, similar al que «el papa de las periferias» mantuvo con el mandatario argentino Milei en defensa de la equidad y el bien común.

La discreción, la cercanía, el pragmatismo, la prudencia, la diplomacia y la ecumenicidad son algunas de las características que se le atribuyen en sus primeros doce meses en el cargo. De hecho, por su sentido de la globalidad, ya se le relaciona con Juan Pablo II, «el papa viajero», debido a los largos y distantes viajes realizados durante este tiempo —Turquía, Líbano, Mónaco, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial—: una clara actitud transfronteriza que precedió a su llegada a España.

Con su talante y trayectoria durante este año de pontificado, cuyo aniversario celebrábamos el pasado 8 de mayo, hemos descubierto a un pontífice que nos convertirá en partícipes de sus primicias. El hito histórico de la primera visita de un papa a Gran Canaria y Tenerife, dentro de unos días, es el mejor ejemplo de ello.

En su página web, los agustinos recoletos definen el estilo de Robert Francis Prevost —primer pontífice de la Orden de San Agustín, bajo el nombre de León XIV— como el de un pastor que «refleja el corazón inquieto de san Agustín y transmite esperanza a toda la Iglesia […]». A través de sus homilías y discursos, se perfila a un líder que «construye puentes y derriba muros», que concibe la paz como camino, la fraternidad como método y la sinodalidad como actitud. La reseña subraya que, «como buen hijo de san Agustín, León XIV mira el mundo con un corazón inquieto que busca la verdad y la comunión en la diversidad», una perspectiva bajo la cual convivirán armónicamente la ciencia y la caridad.

Con esta primicia —que traza un paralelismo con Francisco al coincidir en la circunstancia de haber sido el primer papa de la Orden Jesuita—, León XIV añade otros hitos en el transcurso de su primer año de pontificado que las crónicas, a forma de goteo, nos han ido señalando: después de los 266 sucesores de Pedro que le antecedieron, es el primer papa de origen estadounidense y, desde Adriano IV en el siglo XII, el primero de habla inglesa. Es, además, pionero en adquirir la doble nacionalidad: la estadounidense por nacimiento y la peruana por elección.

Perú es el país en el que trabajó como misionero agustino durante décadas, donde se integró de forma profunda y al que acompañó como pastor junto a los más pobres durante 13 años. De su trayectoria pastoral en tierras peruanas y su empatía social destaca su iniciativa durante la pandemia de la COVID-19, cuando lideró la campaña «Oxígeno de la Esperanza» con el objeto de conseguir y donar plantas de oxígeno medicinal destinadas a salvar las vidas de los más vulnerables.

A esta nación regresó más tarde como obispo de Chiclayo, cargo que ocupó desde 2015 hasta 2023 (año en que fue llamado a Roma); allí, la llegada masiva de migrantes venezolanos puso de manifiesto su sensibilidad especial con quienes sufren el fenómeno migratorio, organizando redes de ayuda humanitaria, comedores y albergues, y denunciando firmemente la xenofobia. Esta sensibilidad le ha acompañado siempre y se evidencia en su próximo viaje a las diócesis del archipiélago canario, con el que reconoce el sufrimiento de quienes llegan en patera y la acogida de los isleños, a la vez que cumple el deseo de presencia y respaldo expresado por su antecesor.

El pasado 27 de abril aportó un elemento nuevo a la historia de la Iglesia al mantener un encuentro oficial con la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, líder de la Iglesia anglicana. Esta cita coincidió con el 60.º aniversario del encuentro entre Pablo VI y Michael Ramsey. La reunión adquiere una relevancia especial para ambas Iglesias, ya que representa la primera delegación femenina de la Iglesia de Inglaterra en 500 años de historia, marcando un paso singular en el diálogo entre ambas confesiones (Lorena Pacho, El País, 27-04-2026).

Asimismo, ha resultado novedosa su primera encíclica, publicada el pasado 15 de mayo, al convertirse en el primero que dedica un documento de esta índole a la inteligencia artificial. En ella advierte sobre la influencia negativa de los algoritmos en la humanización de la sociedad y pide su prohibición en el uso de los conflictos bélicos. Durante su presentación invitó —un hecho inusual en este tipo de actos— a científicos y empresarios tecnológicos a tomar la palabra, mostrando así la sintonía necesaria entre teología e ingeniería ante el futuro de la humanidad. Al día siguiente, mediante el decreto vinculante Rescriptum ex audientia, creó la Comisión Interdicasterial sobre Inteligencia Artificial, con el fin de unificar criterios en los dicasterios y academias del Vaticano para aplicar la ética de la encíclica en las instituciones católicas y en su relación con los gobiernos del mundo.

Dos días más tarde de su aterrizaje en España, el próximo lunes 8 de junio, las Cortes Generales tendrán la ocasión de introducir en los anales de su historia la visita de un papa. El Santo Padre protagonizará un acontecimiento inédito al acudir al Congreso de los Diputados, donde asistirá a una sesión conjunta para pronunciar un discurso ante los parlamentarios. Aunque este país ha recibido a otros pontífices en el pasado, como Juan Pablo II o Benedicto XVI, ninguno de ellos había hablado dentro del hemiciclo del Parlamento. León XIV lo hará en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Según informó Miguel Ángel Rodríguez en el periódico El Día el pasado 26 de mayo, ante tal hito, la Mesa de la Cámara Baja acordó regalarle un facsímil del Liber horarum (Libro de horas) del siglo XV; un presente que se unirá al facsímil del Códice de Liébana que el Senado tiene pensado entregarle.

Este viaje funcionará, además, como el primer gran laboratorio de campo para los «misioneros digitales» o influencers católicos, quienes actuarán bajo una pastoral unificada en internet. La Archidiócesis de Madrid y el Vaticano crearon una estructura que dota de utilidad a su trabajo, convirtiéndolos en un enlace directo y fiable entre las calles donde se encuentre el papa y los dispositivos móviles de los usuarios. Para lograrlo, disponen de una «cobertura nativa» pensada exclusivamente para el formato de las redes sociales. La única condición impuesta es que con el contenido no se busque ganar seguidores, sino facilitar que el receptor se conecte con el desarrollo de este acontecimiento masivo. Desde el Vaticano se les ha pedido trabajar en comunión con los obispos locales para dar testimonio de unidad y visibilizar las realidades de acogida, especialmente ante dramas sociales como la llegada de pateras a Canarias, resaltando la labor de Cáritas y las parroquias.

A lo largo de este conciso repaso por su andadura durante un año, sus primicias y sus similitudes con su antecesor, nos acercamos a su llegada a Canarias. Esta visita, que al igual que sus viajes a Camerún o Guinea Ecuatorial buscaban visibilizar las crisis humanitarias en África, pondrá el foco y situará a León XIV en una de las fronteras migratorias y culturales más complejas de Europa.

En Gran Canaria y Tenerife, al igual que en Madrid desde hace unos días y en Barcelona próximamente, los miembros de las comunidades diocesanas —parroquias, asociaciones y grupos eclesiales— expresarán la espiritualidad que, mediante la participación en catequesis, espacios de oración y momentos de reflexión, han alimentado en la antesala de este viaje apostólico para transformar estos días en una experiencia de conversión.

Más allá de lo eclesial, el impacto de esta visita trasciende lo estrictamente religioso. En el plano institucional, las autoridades autonómicas de Canarias ya ultiman los preparativos para una recepción de máximo nivel, donde se espera que los discursos oficiales aborden la solidaridad internacional y el diálogo entre pueblos. Para la sociedad canaria, esta cita se perfila como un acontecimiento histórico que colocará a las islas en el centro de la atención mediática internacional.

Con todo ello se reafirma que su primer año de pontificado no ha sido de transición, sino de acción. La expectación ante sus palabras en las dos islas canarias es máxima. Con su paso firme y seguro, el «papa de las primicias» nos ofrecerá, a través de su presencia, el testimonio vivo de un profundo aliento evangélico. Con ello demostrará que las fronteras y las dificultades de quienes huyen del hambre y la miseria no son un obstáculo para una Iglesia que camina al encuentro de los más vulnerables y apuesta por la solidaridad, la gratuidad y la acogida.