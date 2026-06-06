La Casita gentrificada de Bad Bunny

La Casita de Bad Bunny está siendo uno de los polos conversacionales de esta semana, una suerte de rompeolas en el que convergen varias de las grandes conversaciones del momento y que revela uno de los rasgos de nuestra conversación social: nadie puede esta a la altura de la pureza ideológica que, sin matices, exigen para los demás las diferentes burbujas ideológicas.

Las historia de la Casita de Bad Bunny es conocida después de alcanzar notoriedad durante la actuación en el descanso de la Superbowl de este año: se inspira en una casa real situada en Humacao (Puerto Rico) y pretende trasladar al escenario la vida cotidiana y la identidad puertorriqueña. Estas ideas, el elogio de la identidad, la nostalgia de las raíces de barrio, el deseo de ser de Puerto Rico pese a la emigración, la gentrificación y la presión de EEUU, son claves en el disco Debí tirar más fotos y la residencia No me quiero ir de aquí, 30 conciertos en Puerto Rico. Bud Bunny es un astro de los sonidos latinos que dominan el mundo y, además, tiene cosas que decir.

Durante la residencia en Puerto Rico, a la casa acudieron invitados especiales, familiares, celebridades y algunos participantes seleccionados para crear una fiesta en vivo. Era una zona VIP, como tantas hay en los conciertos (y más que habrá, para exprimir hasta el último euro o dólar de los asistentes), que concierto a concierto se ha convertido en una pasarela de famosos, deportistas, influencers capaces de pagar la entrada a la Casita en varias divisas: dinero por una entrada VIP, notoriedad y conversación social por su relevancia y estética: algunos espectadores con entrada normal son invitados a la fiesta con criterios que han originado críticas de género.

La idea de la Casita se basaba en la normalidad, el barrio, la gente común, y se ha convertido en una fiesta de los famosos y los guapos y guapas. La analogía es muy simple: la Casita se ha gentrificado, ha expulsado a los más humildes y ahora solo una élite puede acceder a ella. Dado el mensaje que Bad Bunny transmite en su disco, la paradoja no puede ser más hiriente. Machista, elitista e hipócrita son algunas de las críticas que le llueven al cantante puertorriqueño, víctima de la pureza imposible.

Debí tirar más fotos es un trabajo extraordinario (en todo el sentido del término) en el mundo de los ritmos latinos precisamente por su mensaje. Este género musical no se caracteriza por la profundidad de sus letras ni por ofrecer trabajos conceptuales (tan habituales en el rock), y menos en tiempos de dictadura algorítmica que prima la canción individual frente al disco, las recorta para que duren menos, avanza los estribillos y lima las aristas ideológicas para no correr el riesgo de que nadie se enfade mientras está bailando. Debí tirar más fotos se baila, se escucha, se siente y da que pensar.

¿Rompe, reduce o relativiza la Casita gentrificada las ideas que quiere transmitir Bad Bunny en su trabajo y en sus conciertos? La exigencia de pureza perfecta a los artistas, los deportistas y las celebridades los deja inevitablemente expuestos a la crítica. Bruce Springsteen, por ejemplo, recibe muchas críticas porque el precio de la entradas de sus conciertos está muy alejado del estadounidense medio sobre el que versa gran parte de su cancionero. Bono, cantante de U2, es uno de los tipos que genera más cringe del mundo del espectáculo por el contraste entre su cuenta corriente e inversiones y las amistades políticas y financieras que cultiva en su faceta de activista político y solidario.

La Casita se ha gentrificado, cierto, y se ha convertido en una zona VIP, como hay en todas las grandes giras de artistas de impacto global. Los famosos que allí acceden no solo aportan recaudación al artista, sino impacto mediático y en redes, conversación social, exactamente igual que el confesionario con el que Rosalía pasa revista a los perlas de este mundo en su gira. Es una evidente estrategia de márketing y recaudatoria. Pero este hecho no resta solidez y fuerza al mensaje del disco y la gira de Bad Bunny, ni le quita las razones que pueda tener en su defensa de la identidad puertorriqueña. Si los artistas tuvieran que ser fieles a sus obras, lo más sencillo para ellos entonces sería cantar al sudor, las curvas, la saliva y la calentura, y no meterse en líos. No importa tanto si Bad Bunny es coherente o no, sino por qué se le exige tanto que lo sea, y qué dice eso de cómo se consume y se conversa sobre cultura, política y espectáculo.