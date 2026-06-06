Hoy me levanté deseando muy fuerte que a mis amigas jamás tenga que consolarlas una máquina. Que por favor nunca abran la app de la IA de turno buscando contarle un problema a esa voz que te devuelve tu propia voz. Que esta bola de nieve no siga ese camino, que se corte limpiamente el silencio que vertemos sobre el hecho de que a todes nos parece cómoda la maquinita que escucha, resuelve y luego olvida. Traga, procesa y luego archiva. Ya ni siquiera estoy pensando en la IA en sí ni en todos los problemas que condensa y acarrea (el uso de estas inteligencias artificiales no es ético, y nos está comiendo, por un montón de razones muy importantes), en lo que pienso es en el gesto humano de subir las patas al sillón, cruzarlas como un crochet sensible, y ahí las lagrimitas acudiendo por fin porque por fin un momento de tranquilidad y atención a ese muerdemuerde, y a ver el móvil dónde lo tengo y abrir, en vez del chat con alguien que te quiere, el chat con la nada. La nadie. La agujera. La cámara de los gritos para que no se oigan fuera y podamos seguir, ¿seguir qué?

Es muy triste. No es triste en plan «qué mierda que hagas eso te juzgo te culpo eres triste tú». Más bien, lo que me resulta triste es que creo entender perfectamente el mecanismo (qué ironía de palabra) que puede llevarnos a. Las personas tenemos corazones problemáticos. Somos un conjunto de partes mal conectadas que hablan chillando cada una a su manera, que chocan entre sí y se aruñan porque no pueden estar del todo bien juntas pero a la vez se necesitan y son, simplemente, una sola entidad. Sufrimos cuando nos pasan cosas, y también sufrimos cuando no nos pasa nada, y en la alegría a veces se nos meten unos fuegos artificiales por la boca y necesitamos dar vueltas y vueltas, y entonces se nos descentra el eje y dónde están esas manos sudaditas que pueden ayudarme a recolocarme. Somos, y a veces nos olvidamos de ello, carne y sangre, fluidos, poros cochinos, pelos enredados, y también somos pensamientos que intentan descifrarse a sí mismos: me tranquiliza, y a la vez me intranquiliza, saber que la IA no va a poder replicar nunca jamás ese caos que a veces nos desborda y nos desvía de cualquier dirección. La IA no podrá ser un desastre.

Me intranquiliza, pues, porque pf. El mecanismo: somos un desastre, nos perdemos en nuestro desastre, y necesitamos a les otres para acompañarnos en su despliegue. En su contención y su existencia. Y da mucho miedo, ¿por qué?, porque les otres, esos cuerpos que hay tan pegados a los nuestros, también son un desastre. Impredecibles y metides en sus cosas, capaces de dañarnos con su rechazo fos quita pallá o con su distracción o con su no saber hacerlo bien del todo, ¿quién sabe?, como diría mi abuela que era capaz de sostener a quien fuera pero de pronto le entraba una congoja que tenía que desaparecer dos días y que nadie le hablara ni un susurro ni una tosita: nadien sabe, mi niña. Nadien sabe cuál es la tecla a tocar cuando otre sufre, cuál es la palabra que lo curará todo, cuál es la ruta preciosa que transitar juntes pasándose la botella de agua mutuamente para que los problemas dejen de existir y dejemos, sobre todo, de sufrir por el simple hecho de que la vida es un poco eso. Incomodidad que se anuda a cosas muy buenas. Otro crochet sensible. Lloronito.

Lo que quiero decir es que hoy salí de la cama confundidísima después de haber dormido horrible y, mirándome las legañas en el espejo chingado de gotitas de pasta de dientes, me vino a la cabeza esa imagen de mis amigas chatgepetiando y solo pude pensar en lo que podemos molestar a les demás con nuestro desastrito y lo que necesitamos, por supuesto, molestarles. Acostumbrarnos a que molestar no es malo: yo creo de verdad que querer a alguien no solo es darle a le otre el poder de hacerte daño, también es que le otre te dé a ti el derecho a importunarle con tu humanidad, a no hacerlo todo bien todo el rato, a ser una cosa viva más en su vida. Y lo que consuela cuando necesitamos consuelo es eso. Algo impredecible que se queda. Una voz que no resuelve sino te arrastra a la suavidad de lo otro. Esa cosa imposible de nombrar ni de apresar que es la vida, esa cosa que nos cura de su misterio con su misterio. No podemos dejarnos consolar por las máquinas: las máquinas, por querer saberlo todo, no saben nada de nada. No podemos traincionarnos. Tenemos que seguir juntes dando vueltas, chillando y chocando. Molestándonos: qué alivio.