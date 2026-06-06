La Iglesia de los papas

La Iglesia es la única institución que permanece con poder e influencia en el devenir humano a lo largo de más dos mil años. La razón teológica y alegórica se encuentra en las palabras atribuidas a Cristo de “yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos”. Pero la historia no siempre es ficción. Constantino el Grande, uno de los tetrarcas elegidos por emperador Diocleciano, aprobó la libertad de culto después que tuvo la visión de una cruz, entre nubes, con las palabras, traducidas del latín de “con este signo vencerás” en la batalla de Puente Milvio contra su rival Majencio. Dos años más tarde fue ratificado por su sucesor, Teodosio, en el Edicto de Milán, que se postró, rendido a los pies del arzobispo Ambrosio.

A partir de entonces la considerada una secta más procedente de Judea se convirtió en una institución global, el catolicismo, del griego katholikós, como credo y doctrina, se hizo obligatorio en todas las provincias y colonias del Imperio. Volvió a aparecer Teodosio que, en el año 381, en el segundo concilio de Constantinopla, promulgó la prohibición total de todos los cultos paganos y que cualquier desviación herética sería considerada delito contra el Estado. En menos de un siglo la Iglesia perseguida se conviertió en perseguidora. El arzobispo de Alejandría Cirilo fue un azote contra cualquier grupo que discrepara del canon católico vigente. Ordenó quemar sinagogas, apresar a rabinos e instigó, en el año 415, a una caterva de fanáticos cristianos a apresar, torturar y asesinar, dentro de un templo cristiano, a la filósofa pagana Hipatia al tiempo que mandó destruir bibliotecas de autores clásicos consideradas un auténtico tesoro literario y humanista para la posteridad.

Sin embargo, muy cerca, al norte de África el obispo de Hipona Agustín, parece que convertido del paganismo a recibir el bautismo cristiano por su madre Santa Mónica, se erigió en una lumbrera de Teología y Filosofía inspirado en Platón y los estoicos defensores de la transcendencia e inmortalidad del alma. En tiempos del emperador Diocleciano se publicó un edicto de persecución, sin piedad, a los cristianos que murieron sirviendo de espectáculo morboso a las masas embrutecidas en los circos.

Algunas fuentes clásicas hablan de poco más de unos cientos. En la trágica noche de San Bartolomé, del 23 al 24 de agosto de 1572, las campanas de la iglesia de San Germán de Paris tocaron a arrebato para iniciar una matanza histórica. La que se produjo por parte de las tropas reales y el pueblo católico fanatizado contra hugonotes y protestantes. Casa por casa, en calles y plazas, no solo en Paris sino en el resto de las provincias francesas, se masacró a una población estimada entre 5000 y 10.000 personas. A su término, enterado el papa Pío V, celebró tamaña “hazaña· con un Te Deum en la basílica de Santa María la Mayor. Otras de sus disposiciones, desde la cátedra de Pedro, que narra el historiador John J. Norwich: “que los médicos no trataran a enfermos que antes, no se hubiesen confesado, que las prostitutas no casadas fueran azotadas, los hombres acusados de sodomía quemados en la hoguera, solía asistir a las sesiones de tortura de la Inquisición de las que salía como si no hubiese pasado nada y ordenó al ejército papal que acudió a Francia para ayudar en la guerra religiosa a que se matara a todos los prisioneros hugonotes. “Mi reino no es de este mundo” parece que dijo Jesús, según el Evangelio.

Sin embargo, los papas emparentados con las nobles familias de Roma, la jet de la época, se alzaron en comandantes, jefes, de un ejército, para defender o ampliar territorios fuera de las lindes de Roma, y todavía hoy, el papa pastor que visita las Canarias continúa siendo jefe del Estado Vaticano, con bandera, curia ministerial, himno y banca de Dios o del Espíritu Santo. Estado creado por Gregorio magno que, además fue el autor del salmodiado y austero canto que lleva su nombre, se le conoce, por su ascetismo y fiel seguidor del mensaje de Jesús en el Sermón de la montaña. Puso a disposición de los pobres y obras de caridad el llamado Patrimonio de Pedro, bienes y patrimonio de la Iglesia y cada día se sentaba a comer con doce pobres. El papa Francisco pidió perdón en Canadá, en 2022, por los abusos cometidos contra los pueblos indígenas en las escuelas. Pero desplazó la culpa hacia “ciertos miembros de la Iglesia”, no de la Iglesia misma, como institución. Como si nunca hubiese existido una doctrina oficial de la Iglesia destinada a destruir culturas indígenas y convertir a la fe a gente colonizada con los símbolos de la cruz, la Biblia y la espada.

A lo largo de los siglos los escritos de numerosos venerados padres de la Iglesia y los decretos oficiales de muchos papas y concilios eclesiásticos están repletos de pasajes que desprecian las religiones paganas y heréticas, demandan su destrucción, discriminan a sus miembros y legitiman el empleo de la violencia para convertir a paganos e idólatras al catolicismo. Baste el ejemplo del papa Nicolás V que, en 1452, emitió la bula Dum diversas dirigida al rey Alfonso V de Portugal en la que daba permiso para “subyugar a sarracenos paganos y otros infieles enemigos de Cristo (…) a una perpetua esclavitud”. Pontífice máximo es el título que se arrogan para sí mismo los papas a imitación de los emperadores romanos que adoraban a sus dioses con plegarias, sacrificios e incienso. El mismo rito aromático que hoy se utiliza en el ceremonial católico, aunque en catedrales medievales también servía para eliminar el tufo acumulado de tanta humanidad devota y peregrina. Del rito pagano toma la liturgia eclesiástica parte de la ropa del ceremonial cristiano y católico como la casulla, el alba, imitación de la vestimenta de los senadores, (SPQR) de la antigua Roma, la capa fluvial contra la lluvia, la estola que llevaban las matronas romanas y hasta la mitra con la que se tocaban la cabeza los sacerdotes en ciertos ritos, egipcios, romanos y orientales.

Y en cuanto a los actos de pederastia y abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia en cualquiera de su nivel jerárquico conviene recordar que la Iglesia católica está formada, en su mayoría por hombres, desde que según el Evangelio de Mateo Jesús fundó la Iglesia otorgándole a Pedro, Simón, “roca, piedra” el rol de ser el primun inter pares de todos los apóstoles y la posterior grey cristiana. Y como hombres también están sometidos a la premura imperiosa de la carne. Y es de todos conocidos el pecado de la lujuria, además de la codicia, que ha perseguido, por siglos, a papas, príncipes de la Iglesia, obispos en salas palaciegas del Vaticano, palacios obispales, clérigos, monjes, abades en conventos, sacristías o casas parroquiales. Y como también pecaban de gula se cuenta del papa Juan II que murió después de una cena pantagruélica y una hartada de melones dulces.

Fue esta Iglesia la que escandalizó a Lutero en su viaje a Roma donde pudo comprobar la vida opípara y licenciosas del papa y la curia. Prendió fuego a dos bulas de excomunión emitidas, entre los años 1520-21, por su antecesor, en nombre, del papa actual León X. Desde entonces se hizo célebre la frase de “Roma veduta, fede perduta”, vista Roma, fe perdida”. Valorar el acierto del papa actual a la hora de elegir el nombre de León en recuerdo de León XIII que emitió duras encíclicas, en pleno auge de la era industrial, contra la condición de la pobreza de las familias y explotación infantil en las fábricas. Hay otra Iglesia, asamblea, en su origen etimológico de los primitivos cristianos de las que el apóstol Pablo no permitía que tomaran la palabra las mujeres. Pero, hoy está presente entre los llamados cristianos de base críticos contra los fastos y dogmas vaticanistas. La del santo, humilde Francisco de Asís, el cura de Ars y otros tantos que no siempre han vivido o viven en monasterios alicatados de mármol o casas parroquiales, no hace mucho tiempo, las mejores del pueblo, servidas por fámulas. La de misioneros y misioneras que predican y practican otras teologías liberadoras que condenó, en actitud prepotentes y soberbia de pecado capital, Juan Pablo II con apariencia de jovial, pero dogmático e integrista, cuando amenazó en público a Ernesto Cardenal en su visita a Nicaragua. Sin embargo, rezuma belleza el ceremonial debajo del baldaquino de Bernini en la basílica de San Pedro, aunque se trate de un formalismo secular.

Importa el mensaje de cualquier religión, con el significado de unión, encuentro con la transcendencia estoica, platónica, agustiniana e ignaciana, Para el filósofo Chul Han la crisis de la religión, religar, unir, se debe a la “pérdida del silencio”. En Nietzsche, “el miedo ha matado a Dios”. La atención al otro, empatía presente en el mensaje evangélico “…al prójimo como a ti mismo”, para Malebranche, “la oración natural del alma”. En la histórica ermita de San Telmo de Las palmas me impresionó ver a un sacerdote vestido de periclitada sotana negra rezando o meditando arrodillado en el reclinatorio delante del sagrario del altar mayor. “Rara avis” en tiempos de tanto aggiornamento interesado.