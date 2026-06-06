UPCAN: la unidad que nos fortalece desde las universidades

El pasado Día de Canarias, el 30 de mayo, celebramos como cada año nuestra identidad compartida, nuestra historia común y el proyecto colectivo que representa Canarias. Es una fecha para reconocer lo que somos, pero también para reflexionar sobre lo que queremos ser. Y si hay una enseñanza que nuestro archipiélago nos ofrece de manera permanente es que la verdadera fortaleza de Canarias reside en su capacidad para actuar unida, respetando su diversidad y sumando las capacidades de todas sus islas.

Desde el primer minuto de mi primer mandato como rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria he defendido una convicción firme: las dos universidades públicas canarias no compiten entre sí; se complementan. Nuestra responsabilidad es trabajar juntas al servicio de la sociedad canaria, construyendo una estrategia compartida que refuerce el sistema público universitario y contribuya al progreso de nuestra tierra.

Esa voluntad de cooperación ha encontrado siempre una respuesta generosa y comprometida. Primero junto a la rectora Rosa Aguilar y, en la actualidad, de manera especialmente intensa y fructífera junto al rector Francisco García. Con el rector lagunero me une una sintonía institucional y personal basada en una visión común: las universidades públicas canarias son más fuertes cuando avanzan unidas. Y llegan más lejos.

Durante estos años hemos demostrado que esa unidad no es una declaración retórica, sino una realidad tangible. Hemos defendido conjuntamente unos presupuestos adecuados para garantizar la calidad de la enseñanza superior y la investigación; hemos impulsado y respaldado el contrato programa como instrumento esencial para dotar de estabilidad y planificación al sistema universitario público; y hemos apoyado un manifiesto ciudadano en defensa de nuestras universidades públicas, reivindicando su papel como patrimonio colectivo de todos los canarios y canarias.

Esta misma semana hemos dado un nuevo paso histórico con la constitución de la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN), una iniciativa que nace con la vocación de fortalecer la cooperación institucional, coordinar estrategias comunes y representar conjuntamente los intereses del sistema universitario público de Canarias.

UPCAN se configura como un espacio permanente de colaboración entre ambas universidades para promover la excelencia académica, la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación, la internacionalización y el compromiso social. Entre sus fines destacan la defensa del carácter público de la educación superior, la promoción de proyectos conjuntos de investigación e innovación, la coordinación de actuaciones estratégicas para el desarrollo económico y social del archipiélago, y el fortalecimiento de la presencia de Canarias en los ámbitos nacional e internacional del conocimiento.

No se trata únicamente de una alianza entre instituciones. Se trata de una apuesta por un modelo de Canarias que entiende que la cooperación multiplica las oportunidades y que los grandes desafíos de nuestro tiempo exigen respuestas compartidas. La sostenibilidad, la transformación digital, la diversificación económica, la cohesión social o la adaptación al cambio climático son retos que ninguna institución puede afrontar sola.

Las universidades públicas canarias constituyen el principal ecosistema de generación de conocimiento, talento e innovación de nuestro archipiélago. Son un motor económico de primer orden, un instrumento de movilidad social, un espacio de pensamiento crítico y una herramienta imprescindible para construir un futuro más próspero y sostenible, desde la Unidad.

Porque la unidad de Canarias no se proclama; se construye cada día. Y esa construcción comienza por aquellas instituciones que tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, generar conocimiento y liderar la transformación de nuestra sociedad.

La unidad de Canarias empieza también por la unidad de sus universidades públicas. En ellas late buena parte del presente y del futuro de nuestro archipiélago. En ellas encontramos uno de los ejemplos más sólidos de cooperación, servicio público y compromiso con nuestra tierra.

Que cada Día de Canarias sirva para recordarnos que somos más fuertes cuando caminamos juntos. La mejor manera de honrar nuestra historia es construir unidos nuestro futuro. Y las universidades públicas canarias seguirán siendo, desde la colaboración y la excelencia, uno de los motores fundamentales del desarrollo económico, social y cultural de Canarias.