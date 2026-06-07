El adviento de una visita histórica

Muchos de nosotros no pasaremos a la historia por escribir grandes páginas. Seguro que muchos, al menos yo, pasaremos por ocasionar grandes borrones, y algunos – a lo mejor – no son fáciles de borrar. Pero hay páginas que históricamente seguro que no se vuelven a repetir en una generación que en los tiempos que corremos, muchas veces se ve desorientada: futuro incierto con los hijos, trabajo escaso para ellos, economía nada boyante, etc... Y en esto, en este panorama que algunos tildan de fracaso, surge una ilusión que al menos en nuestra tierra va a durar 24 horas, pero que soñamos que tenga una duración «para las generaciones venideras»: Un Papa cumple el sueño del anterior y se abaja a visitar un par de islas europeas, que geográficamente son africanas, y eso puede suponer el revulsivo en las mentes y en los corazones de muchos.

El adviento es un tiempo de esperanza en la Iglesia. Lo asociamos a la Navidad, en la que Dios se «abaja», se hace carne, se hace visible en la humildad de un peseble... El adviento debe y tiene que ser tiempo de nerviosismo, de desear aquello que esperamos (sino que se lo pregunten a una madre embarazada a punto de dar a luz), de compartir aquello que llevamos tiempo anunciando y que se hace realidad.

La visita de León XIV, es un adviento, es una llamada – o eso espero yo- a que podamos (como el profeta Isaías anunciaba en su momento) a preparar caminos de esperanza, de ilusión de energía, de ganas... de que las cosas en nuestro mundo pueden ser mejores; es una llamada a enderazar lo torcido y a allanar lo escabroso. Y de esto tenemos en nuestra tierra mucho: prejuicios, rencores, racismo, convivencias incómodas... incluso aquellos que vienen de fuera nos los rifamos para ver cuantos se llevan cada uno. Son los que, con suerte, también han nacido en la humildad de un pesebre y muchos de ellos, por desgracia, no han logrado su objetivo.

El Pastor visita su rebaño. El Pastor quiere estar con los suyos, no los abandona, sufre con los que sufren, llora con los que lloran, mira a los ojos de frente, enjuga lágrimas de compasión, e intenta hablar desde el corazón aunque el lenguaje de las palabras a veces no coincida. El corazón es el que mueve brazos, sentimientos, empatías, sonrisas, caricias... el corazón es el mismo que Padre Dios acoge y ofrece a todos y cada uno de nosotros, aunque no tengamos el mismo color, el mismo lenguaje o a Padre Dios lo llamemos con otro nombre.

Estos días todos son preparativos, negociaciones, recorridos de seguridad, prisas por montar altares y andamiajes, arreglos de baches y pinturas de calles y carreteras... da la impresión de que queremos que nuestro Papa vea todo maquillado y que se lleve una buena impresión de nosotros. No, quiero creer que no. Quiero creer que somos como nos ven, con nuestras miserias, nuestras ilusiones, esperanzas, proyectos, pateras amontonadas, fosas sin nombre de gente no identificada... para todos y cada uno, Robert Prevost va hablar, para los que están, para los que quedaron en el intento y para los que ya se fueron.

En la última encíclica “magnífica humanidad”, ensalza que el hombre es lo primero por encima de las nuevas tecnologías que es verdad que nos pueden ayudar a engrandecer como personas, pero el ser humano es lo primero. Y ser lo primero significa que nuestro querido mar Atlántico tiene que dejar de ser cementerio gratuito; que el ser humano es igual en dignidad y derechos independientemente del lugar de nacimiento; que las administraciones han de poner todo su empeño en la rapidez para la regularización y no en la rapidez para fotos que puedan quedar para la posteridad.

Bienvenido Santo Padre. Desgranemos cada uno de sus discursos y de sus palabras. Seamos capaces de acoger desde el corazón lo que él nos pueda decir. Gracias por acercarse a la realidad cruda y dura del ser humano que ha dejado raíces, familia, tierra... en busca de la tierra prometida. Moisés se descalzó cuando entró en el lugar sagrado. Muchos de nuestros hermanos que vienen nos dan lecciones, nacen y viven descalzos, algunos sin documento de identidad... y deberíamos descalzarnos nosotros ante ellos porque son la imagen del Dios vivo y crucificado.

Ojalá que la visita de nuestro Papa nos haga ver nuestra propia realidad y le acojamos desde la humildad y sencillez y tengamos los oídos atentos a sus palabras. Ojalá que estemos en verdadero adviento ante una visita histórica.