Laboratorio de vivienda colaborativa

Especialistas en vivienda e integrantes de cooperativas en Canarias durante su mesa de debate en el Club LA PROVINCIA. / Andrés Cruz

Las Jornadas Cooperativas de Viviendas Colaborativas celebradas en el Club LA PROVINCIA lograron situarse por encima de los aspectos técnicos del denominado cohousing. La cita mostró que existe una creciente demanda por explorar alternativas al modelo tradicional de acceso a la vivienda en Canarias. Y el incipiente esfuerzo de la Comunidad Autónoma por atenderla.

La elevada participación en el encuentro y la implicación de los asistentes en una metodología basada en el diálogo y el intercambio de experiencias, impulsada por un equipo de Islas Responsables Lab (IRLab), una oficina de pensamiento estratégico del Gobierno de Canarias, evidenciaron que el problema de la vivienda ya no es solo una cuestión de precios o de oferta inmobiliaria. La ciudadanía busca fórmulas que permitan acceder a una casa asequible y, al mismo tiempo, construir comunidades capaces de responder a la soledad, el envejecimiento o las dificultades de emancipación de los jóvenes.

El planteamiento del viceconsejero Francis Candil se aleja así de la idea de presentar el 'couhosing' como una respuesta coyuntural a la actual crisis inmobiliaria"

El encuentro permitió visualizar un cambio de enfoque en las políticas públicas. La implicación de la Viceconsejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y la financiación de proyectos con fondos europeos Next Generation muestran que la administración, al menos la autonómica, empieza a considerar la vivienda colaborativa como una pieza más del ecosistema de soluciones.

El viceconsejero Francis Candil defendió que el cohousing ha venido para quedarse. Su planteamiento se aleja así de la idea de presentar estas iniciativas como una respuesta coyuntural a la actual crisis inmobiliaria. Su apuesta pasa por verlas como complemento permanente al modelo residencial que conocemos.

Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. / Andrés Cruz

Con precios de compra que superan los 3.200 euros por metro cuadrado y alquileres que rondan los 15 euros por metro cuadrado, la vivienda se ha convertido en factor de desigualdad. La dificultad para acceder a una casa afecta al ‘contrato social’ basado en estudiar y trabajar para construir un proyecto propio de vida.

Javier Burón, experto en políticas de vivienda, recordó que la colaborativa no resolverá la crisis habitacional. Su peso cuantitativo será limitado durante años. Pero la relevancia del modelo reside en que crea una vía intermedia entre el mercado libre y la vivienda social. Un espacio casi inexistente en muchos territorios españoles y particularmente reducido en Canarias.

Valor estratégico

La experiencia de las once cooperativas que ya existen en las Islas adquiere así un valor estratégico. Permiten acceder a viviendas a costes inferiores a los del mercado y generan conocimiento, capacidad organizativa y experiencias que servirán de referencia futura.

Mientras el debate público suele centrarse en la escasez de viviendas, el cohousing incorpora variables relacionadas con la calidad de vida. La convivencia entre generaciones, los espacios compartidos, la corresponsabilidad en la gestión y la lucha contra la soledad forman parte de una propuesta que conecta con transformaciones demográficas y culturales cada vez más visibles.

Los asistentes a las Jornadas Cooperativas de Viviendas Colaborativas no acudieron solo a conocer soluciones urbanísticas o financieras, más bien fueron a debatir sobre nuevas maneras de habitar"

La participación ciudadana durante la jornada reveló que hay interés por modelos que trascienden la lógica tradicional de compra o alquiler. Los asistentes no acudieron solo a conocer soluciones urbanísticas o financieras. Más bien fueron a debatir sobre nuevas maneras de habitar.

Canarias necesita más vivienda. Pero este encuentro dejó claro que el debate habitacional contemporáneo es mucho más complejo. Construir más es imprescindible, pero resulta que ya no parece suficiente. El interés despertado por la vivienda colaborativa demuestra que una parte de la sociedad canaria está dispuesta a explorar soluciones complementarias y que las administraciones comienzan a asumir que el futuro residencial del Archipiélago requerirá respuestas diversas. Las jornadas celebradas en Las Palmas de Gran Canaria no resolvieron el problema de la vivienda. Sin embargo, sí consiguieron algo relevante: sacar del ámbito de los expertos una conversación que hasta hace poco era marginal.