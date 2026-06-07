León XIV: remover las conciencias desde Canarias

Si hay que buscar un hilo conductor en el origen de la visita de León XIV a España, éste estaría en la migración. Su predecesor Francisco manifestó en diferentes ocasiones su anhelo por venir al Archipiélago, siempre bajo la preocupación del drama humanitario por los cayucos que cruzaban el Atlántico. Tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio en 2025, Robert Prevost reaviva la iniciativa cuando lleva trece meses al frente del Vaticano. Su presencia el día 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, de vuelta de Madrid y Barcelona, constituye por tanto el hito con mayor simbolismo del periplo papal. Sin miedo a errar, el que mejor conecta con un mandato marcado por la defensa de la dignidad humana y la solidaridad con los débiles.

En un contexto europeo donde las propuestas restrictivas de la ultraderecha contra el flujo migratorio ganan espacio, el discurso que tiene previsto pronunciar el pontífice en Arguineguín alcanzará un eco global. Unas palabras determinantes para remover las conciencias frente a un mundo en el que crecen los damnificados por los conflictos bélicos y las desigualdades entre países pobres y ricos.

Fue a través de esta localidad del sur de Gran Canaria donde Europa pudo visibilizar la dimensión de la crisis migratoria. En 2020, con la pandemia del covid en su punto más álgido, las organizaciones humanitarias trataban de controlar una situación que se les iba de las manos. Casi 3.000 migrantes quedaron hacinados en el muelle de Arguineguín, siendo evidente el desinterés del gobierno de Pedro Sánchez por las consecuencias dramáticas de la llamada ruta atlántica.

De paso, volvía a ser patente la orfandad de las Islas frente a una situación inédita en el Estado, sólo comparable con los episodios de Ceuta y Melilla. Todas la miradas se volvían hacía el referente trágico de Lampedusa, en Italia, una isla de la ruta mediterránea de la migración marcada por la desesperación y la muerte.

Al margen de las creencias religiosas de cada uno, también de los nihilismos que recorren el entramado social de una época plagada de convulsiones y contradicciones, los canarios deben interpretar la visita de León XIV desde el auxilio y la protección. El muelle de Arguineguín se llamará el día del discurso del estadounidense Robert Prevost «Puerto Esperanza», nombre simbólico que le ha querido dar la Iglesia frente al pesimismo.

Un deseo esperanzador, por otra parte, que se ha convertido en la constante vital para un mundo donde sus líderes han renunciado al diálogo para adentrarse de manera irresponsable en la guerra. Frente a las megalomanías de Trump, Putin o Netanyahu, el papa se erige como un confrontador nato, desafiando un status quo, como ha hecho patente en su primera encíclica, Magnífica humanitas, publicada el pasado 25 de mayo. Un documento social dedicado a reflexionar sobre la dignidad humana ante el impacto y avance de la inteligencia artificial.

Los miles de seguidores que salgan a la calle a saludar al pontífice, el primero que pisa las Islas, no deben olvidar que la columna vertebral del viaje tiene por cimiento la crisis migratoria. Canarias es un territorio de acogida, no solo para los que llegan por vía irregular, sino también para los latinos que utilizan las conexiones aéreas convencionales Las Islas son un territorio atractivo para este flujo, ya sea por sus vínculos derivados de la antigua migración a Latinoamérica o por la cercanía al África subsahariana. España debe ser consciente de ello, sea cual sea el color de su gobierno.

León XIV fortalece el mensaje contra los egoísmos indecentes de que han hecho gala determinadas autonomías al oponerse al reparto de menores migrantes acogidos en el Archipiélago. Una insolidaridad que alimenta la xenofobia y el rechazo social, dando pábulo a los que insisten en la idea de la invasión migratoria o en la tan cacareada «prioridad nacional» a la hora de recibir asistencia sociosanitaria, principio programático recogido en el nuevo gobiernos regionales de PP y Vox.

Somos testigos de la complejidad logística y económica que supone que un papa venga a Canarias. No sabemos si habrá una repetición. Lo que es innegable es que estamos ante un acontecimiento histórico, beneficioso para Canarias pero mucho más para el orbe entero. La insularidad, paradójicamente, se eleva por encima del hecho continental y se convierte en plataforma para transmitir progreso en vez de barbarie, fraternidad en lugar de odio y paz contra guerras fratricidas.