Cuando el ruido pesa más que las pruebas

No todos los procesos judiciales nacen de la fuerza de los hechos; algunos prosperan, sobre todo, por la utilidad política que generan. El caso de David Sánchez se parece demasiado a eso. A medida que avanza el juicio, la impresión se consolida: más que una acusación robusta, lo que hay es una causa alimentada por el ruido, la sospecha y una evidente voluntad de desgaste político.

Conviene recordar, además, cómo comenzó esta causa: con una denuncia de Manos Limpias apoyada en recortes de prensa y no en pruebas directas. A esa iniciativa se sumaron como parte acusatoria PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Asociación Liberum y la Fundación de Abogados Cristianos, es decir, un bloque acusador de perfil ideológico inequívoco cuya intencionalidad política resulta imposible de disimular. Pero lo verdaderamente grave no es solo quién denuncia, sino cómo se construye la denuncia: titulares, interpretaciones y sospechas, no evidencias con entidad penal. La convergencia de todas estas organizaciones en una acusación unificada refuerza la sensación de no estar ante una simple controversia jurídica, sino ante una operación de hostigamiento político revestida de apariencia judicial.

Así las cosas, en el caso contra David Sánchez la jueza ha construido una acusación por prevaricación, tráfico de influencias y malversación cuya solidez resulta discutible, y su posterior acceso a un Decanato no hace sino intensificar la sospecha de que ciertas decisiones, de fuerte rentabilidad política, pueden verse acompañadas de reconocimiento institucional. Resulta llamativo que esta jueza convierta a un ciudadano en presunto delincuente basándose, según su propio criterio, en simples indicios de que no existió un proceso laboral selectivo justo.

Sobre esa base se abrió una causa penal que ha desembocado en un juicio oral por delitos que exigen una participación concreta y acreditable. Sin embargo, a día de hoy, sigue sin identificarse con claridad una conducta específica del acusado que encaje de forma nítida en los tipos penales que se le atribuyen.

Prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación: en los tres casos aparece el mismo problema de fondo. Para sostener esas imputaciones harían falta decisiones concretas, presiones acreditables o un desvío efectivo de fondos públicos. Pero lo que ha trascendido hasta ahora no muestra con claridad ninguno de esos elementos. La acusación parece descansar más en una sospecha de favoritismo que en pruebas con verdadero alcance penal.

A todo ello se añade un dato demoledor: la Fiscalía de Badajoz ha pedido el archivo de la causa al sostener que la acusación se apoya en “conjeturas e hipótesis” sin respaldo fáctico suficiente, que no existe prueba de una plaza creada “a la carta” para beneficiar a David Sánchez y que los hechos analizados no encajan en los delitos imputados. Dicho de otro modo: el propio Ministerio Público viene a desmontar el andamiaje sobre el que se ha querido levantar esta causa. Prolongarla en estas condiciones no parece una exigencia de justicia, sino un ejercicio de obstinación con demasiadas implicaciones políticas.

Pero incluso más inquietante que la debilidad jurídica es la dimensión institucional del problema. Cuando uno de los jueces que participa en el juicio se permite llamar al acusado “el Hermanísimo”, la apariencia de neutralidad salta por los aires. Y cuando esa apariencia se rompe, lo que se resiente no es solo este procedimiento, sino la credibilidad misma de la justicia.

Tampoco ayuda el papel desempeñado por los mandos de la UCO. Cuando sus testificaciones ante el juez parecen menos orientadas a exponer hechos con neutralidad que a sostener una determinada narrativa del caso, la imagen de independencia se resiente y empieza a aflorar con nitidez un sesgo difícil de disimular. La policía judicial está llamada a aportar rigor, distancia y precisión; si esa función se contamina de sesgo interpretativo, lo que se debilita no es solo una instrucción concreta, sino la confianza en el propio proceso.

Nada de esto excluye que puedan existir irregularidades administrativas. Pero no toda irregularidad administrativa es delito, ni mucho menos motivo de cárcel. Ahora que el juicio ya ha comenzado, habrá titulares, ruido y explotación partidista. La pregunta decisiva, sin embargo, sigue siendo la misma: ¿existe algo más que sospechas? Si la respuesta es negativa, esta causa quedará como un ejemplo alarmante de cómo el proceso penal puede ser utilizado para erosionar al adversario político cuando faltan pruebas para sostener una condena.