Javier Cabrera, activista de la cultura

El mundillo cultural puede ser tenebroso, invadido por egos y susceptibilidades varias. La condición humana, en definitiva. Pero él es defensor de causas perdidas, rescatador de personajes. Como el homenaje al poeta teldense Carlos Ramos, precozmente desaparecido. Dice que no fue un proyecto suyo particular, hay mucha gente en torno a la idea, sus amigos preferentemente, desde Alfonso Crujera, Ángel Sánchez y Agustín Hernández, Pepe Medina, Ezequiel Morales o Julio Pérez y llegando hasta Rafael Franquelo, Emilio González Déniz, con el favor editorial de Carlos Lázaro y su pie OK ediciones. Un proyecto privado sin instituciones ni subvenciones.

Explica que también se ha logrado recuperar la obra del poeta José María García, tras permanecer 25 años en una gaveta. Salió su antología El pulso del sol (Col. ‘Farallón’. Hamalgama, 2025), además, ilustrado por una pintora de la que habría que hacer una revisión generosa: Carmen Llopis, fallecida antes de tiempo, y sobre la cual se hizo la Retrospectiva (CICCA, 2025). De igual manera, la gran pintora Sira Ascanio, de la cual aún queda material inédito. En estos proyectos no estuvo solo, pues sus familias participaron activamente. “Asimismo, me cabe el orgullo, de haber recuperado para el arte canario a un escultor magnífico y poco estudiado, con la monografía: Félix Reyes. Escultor. Vida · Obra (Col. ‘Lapilli’. Hamalgama, 2025), y la colaboración del Ayuntamiento de Valleseco. Y ahora estamos en el empeño de recuperar la obra del surrealista Jorge López (1924-1997), que este próximo 2027 hará 30 años de fallecido, y medio se ha perdido su figura».

Afirma que se ha honrado trabajar con buena parte de la generación de artistas de la Luján Pérez, la nacida en los años cuarenta: Juan Betancor, Manolo Ruiz, Paco Cruz, Valme García, la propia Sira Ascanio y a los que suma a Juan Guerra y Paco Sánchez, a quienes ha curado muestras que han valido para estructurar la obra, así como determinar su honestidad artística, que es mucha y de gran valor.

¿Cuándo estaremos en disposición de aunar esfuerzos en favor de nuestra cultura local?, le pregunto. «Esa ‘leyenda insular’ llevo oyéndola desde que me ‘embarqué’ en esta nave llamada ‘Culturita Canaria’ (Manuel Padorno, dixit), allá por los setenta del pasado s. XX. Me acojo al refrán popular que sostiene: «Pueblo chico, infierno grande». Tras más de 50 años, y ahora ya viejo, he visto de todo. Lo poco que he logrado aprender del tema me ha dejado como un francotirador. Hago desde mi puesto de «oteador», me implico en lo que creo es válido para mí y quienes puedan apreciarlo. Analizo el panorama desde la libertad que me permite no tener débitos ni dependencias. He visto llegar y pasar grandilocuentes intentonas de asociaciones, congresos generales, festivales internacionales, amén de grupos sectarios, corpúsculos favorecidos, cercanos arribistas. Todo se desvanece. Este es un pueblo con un serio afán por intentarlo todo, sin concretar nada».

¿Cuál es tu análisis de las nuevas generaciones, ahora que las mujeres jóvenes escriben con calidad y feminismo, utilizando el dialecto más a fondo? La respuesta es tajante: no estoy del todo al tanto de los nuevos/as autores/as ni de los novísimos ‘booms’ editoriales-comerciales. Leo sin atender a modismos o moderneces. Y menos deslindo entre hombres y mujeres, me decanto, desde mi escasez, por la calidad, independientemente de dónde proceda.

Se considera un «agente independiente». Nada espero de las instituciones. Eso sí, caso de darse, como ya ha sucedido, no me niego a trabajar con estas en proyectos que crea de interés general. Una institución no representa nada si no viene amparada por gente sensible. He visto ‘triunfar’ demasiada fanfarria y poco contenido real, perpetrado con poca o ninguna contención y todo ello con la ignorante complicidad institucional. Y se nos acerca la Capitalidad Europea de la Cultura, osada puesta a punto para ‘selfiearnos’.