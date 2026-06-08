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Opinión | Corto y al pie

Gemma Martínez

Gemma Martínez

Directora adjunta de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Un Pontífice en el Congreso español

Madrid. 07.06.2026. Santa Misa en Cibeles oficiada por el Papa León XIV.

Madrid. 07.06.2026. Santa Misa en Cibeles oficiada por el Papa León XIV. / José Luis Roca / PIM

León XIV llegará hoy al hemiciclo como el primer jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano que interviene ante las Cortes Generales en toda su historia. La expectación es máxima por escuchar el mensaje de Robert Prevost en el lugar donde descansa la soberanía popular pero también en una institución que en los últimos años se ha acostumbrado a un clima de confrontación permanente. Con demasiada frecuencia, el debate político queda sepultado bajo la lógica de los bloques.

En este contexto, la presencia del Papa ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la convivencia que desea preservar una democracia madura como la española. Más allá de las creencias que pueda tener cada uno, es innegable que Prevost ha proyectado desde el inicio de su pontificado una idea de autoridad basada en la escucha, la responsabilidad y la voluntad de dirigirse a toda la sociedad. Son valores que abundan en los discursos pero que adquieren un significado distinto cuando quien los invoca en el Parlamento está por encima de cálculos electorales o contiendas partidistas.

Incluso quienes no comparten la fe católica pueden reconocer la fuerza de algunas de las reflexiones que León XIV ha repetido en estos primeros días de su visita a España. Hay una muy elocuente: no se puede decir que se cree en Dios y a la vez despreciar al hermano. Es evidente que la afirmación interpela a los creyentes, pero también que trasciende al ámbito religioso. Ninguna comunidad puede sostenerse cuando siempre convierte al discrepante en enemigo. El respeto al otro es una condición indispensable para la convivencia y la democracia.

Por ello, resulta relevante la ocasión que España tiene hoy. El Congreso debe aprovechar la presencia de Prevost y huir de refriegas partidistas. Sin que sea necesario exigir adhesiones religiosas ni convertir la visita en una ceremonia de unanimidad. Basta con entender que una democracia también necesita recuperar el sentido de proyecto compartido.

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