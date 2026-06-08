Pozos sin fondo

Cuando de niño mi madre ponía sobre la mesa algún plato diferente, sabroso y, por supuesto, con salsa para pringar el pan, yo me tiraba a repetir hasta hartarme. Ella sonreía a media boca, no sé si con orgullo o con preocupación, y me espetaba: José Luis (si el mensaje era admonitorio Maruca obviaba el Pepe o el m’ijo y me llamaba por mi nombre completo), eres un pozo sin fondo. Viene el recuerdo de infancia a cuento de lo que está ocurriendo con los pleitos sobre corrupción en los partidos «de toda la vida». Ya. Me dirán que no es nuevo, que la rapiña está lejos de ser un cable de última hora. ¿Y qué? La sífilis es más vieja que orinar de pie (si no, que le pregunten a Toulouse-Lautrec, Baudelaire o Al Capone) y sigue jodiendo igual. Nadie debería consolarse con eso de que ha existido siempre, de que el poder pervierte, de que la corrupción es consustancial a la política. Vale ya. Sucede, para más INRI, que ahora la sífilis la padecen otros, pero el miembro lo sientes como tuyo porque afecta a tipos en quienes has confiado. Cuando son los otros los que roban o, para no conculcar la presunción de inocencia, se enriquecen de un modo misterioso, te cabreas y hasta exclamas, ¿Qué se podía esperar de estos salteadores de camino?, de casta le viene al galgo. Sin embargo, cuando lo hacen aquellos en los que depositaste tu voto y tu confianza la impresión de sentirte traicionado no te la quita nadie, la cara de tonto no se te va ni con aguarrás. Las noticias que están saliendo en la prensa sobre los negocios del expresidente Zapatero, de confirmarse ciertas, resultarían demoledoras no ya para el partido socialista sino para la democracia entera. Incluso si al final los jueces resuelven que los negocios eran legales, no habrá modo de tragar esa píldora. Me parece estar oyendo a mi madre, José Luis, eres un pozo sin fondo. Porque no necesitabas meterte en esos berenjenales, José Luis. Tu sueldo, José Luis, te daba para vivir más que holgadamente el resto de tu existencia. Yo debo de ser un pánfilo que aún cree en pajaritos preñados, pero no entiendo cómo alguien compromete su honor y su prestigio por un dinero que no va a poder gastarse ni en tres vidas. Tampoco me sirve la excusa de dejarlo en herencia a los hijos porque lo único que les dejas es el oprobio y la vergüenza. Me he pasado media vida intentando que mis padres se sintieran orgullosos de mí y la otra media tratando de que mi mujer y mi hijo abriguen el mismo orgullo. Tal vez esté escupiendo al cielo y al final me caiga el lapo encima, pero de veras espero que ni la isla del tesoro entera haga tambalear ese principio fundamental. Y no. No es la superioridad moral de la izquierda ni esas zarandajas. Es una cuestión de educación. Porque así me educaron Agustín y Maruca, los que llevan cincuenta años luciendo en mi carné de identidad.