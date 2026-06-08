Ya está aquí

Ah, esos siglos maravillosos en los que el papa no salía de Italia. Al final, incluso, no siquiera salía de Roma. Muchos no se asomaron jamás a la plaza de San Pedro. Esos son moderneces. Cuando se unificaron todos los reinos de Italia en un único Estado y, por supuesto, se decidió que la capital estará en la Ciudad Eterna, el papa, Pío IX, se declaró prisionero en el Vaticano. Antes se negó a reconocer al gobierno de Víctor Manuel II y se puso a repartir excomuniones como churros entre dirigentes políticos y militares del nuevo Estado. Los sucesores de Pío IX se declararon prisioneros por un contubernio liberal y masónico, hasta que llegó Benito Mussolini, con el que se entendieron perfectamente, y en un periquete llegaron a un acuerdo que devolvió a la autoridad papal al menos algunas hectáreas del reino perdido, además de reforzar el papel de la Iglesia Católica en la enseñanza pública y en la censura previa de libros y espectáculos. El verdadero fundador de la Ciudad del Vaticano Estado independiente – un diminuto reino teocrático y absolutista -- es el régimen fascista de Mussolini.

Los papas no comenzaron a salir del Vaticano hasta que la Iglesia Católica reparó en que no podía quedarse en casa esperando indolentemente a los clientes. Era imprescindible salir a buscarlos. Fue un momento crítico. Como todo poder antiguo, secular, el del Papado brotaba de un pozo oscuro, retirado, inaccesible. Fue, hasta el desarrollo del Concilio Vaticano II, el poder de una tradición solo interpretada e interpretable por la misma jerarquía católica romana. Pero era inevitable jugársela. Y así se hizo –prudentemente – a partir de Pablo VI. En Juan Pablo II comenzó realmente el espectáculo. Un antiguo actor y director teatral que interpretaba maravillosamente el papel de Papa: autoritario y sentimental, atleta y moribundo, políglota pero polaco hasta los huesos, anticomunista y conmovido por la miseria del planeta. Lo tenía todo para encabezar el casting y tardarán mucho en conseguir otro igual. El pontífice actual, León XIV, parece el director general de una papelería que juega al tenis un par de días a la semana, toma magnesio a diario y se permite cierto buen humor. Advertencia: su primera encíclica revela que está espiritualmente articulado desde una identidad intelectual propia. Cita directa o indirectamente a tantos sociólogos, economistas, psicólogos sociales o ingenieros de IA como teólogos.

Uno de los riesgos de la exposición pública de los papas desde los años sesenta, y especialmente en el siglo XXI, es que la gente no asiste a escuchar los mensajes del señor de blanco, sino a ver y disfrutar de la vista, en carne mortal, al susodicho señor de blanco, aunque sea a cien metros de distancia. El personaje – sobre todo si el personaje es un papa – devora al discurso ni dejar una raspa. Por lo demás el papa, cualquier papa, siempre dice más o menos lo mismo en estas grandes comuniones con su público: se debe combatir al mal y defender al bien, el mundo será de los humillados y ofendidos, el egoísmo de los ricos y poderosos clama al cielo, todo el mundo tiene derecho a su pan, su apartamento, su dignidad y su televisión de plasma aunque no necesariamente por ese orden, el nombre de la justicia no debe pronunciarse en vano, dios vela por todos y cada uno de nosotros y no quiere que suframos y quizás por eso (esto no es del papa) nos mata tan rápido, el miserable, el perseguido, el que huye de su país para salvar la vida o escapar del dolor de la miseria es nuestro hermano, la violencia es un fraude o una catástrofe.

El papa es ya, como la cruz, más símbolo religioso que otra cosa, un níveo significante en el que cabe trascendencia, curiosidad, empatía, orden, consuelo o espectáculo que tiene la eternidad prometida como atrezzo, las viejas y nuevas plegarias como banda sonora. Todavía vende, todavía emociona, todavía produce una glotona curiosidad pública. Por eso Pedro Sánchez, que no ha pisado una iglesia católica o no ha asistido a una misa de Estado en ocho años, sonreirá una y otra vez a su lado.