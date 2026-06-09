Dentro del laberinto

Seguramente lo grave u obsceno del caso no es que a alguien se le sancione por incumplir una norma para ayudar a otro ciudadano. Ni siquiera teniendo además en cuenta que lo hacía cuando no perjudicaba a otras personas (es decir, en horas libres o citas no usadas, y siempre a gente cuyos trámites solían estar ya en marcha). A mi parecer, lo más pornográfico del caso es sancionar a un trabajador público por, básicamente, hacer su trabajo lo mejor posible (¿cuántas sanciones se hacen efectivas en este ámbito por escaquearse o calentar la silla?).

A Juan Carlos Nieto, funcionario de empleo de la oficina de empleo de Mérida (SEPE, organismo al que pertenece), se le abre un expediente por literalmente «atender a ciudadanos sin cita». En teoría hay una investigación en curso y algún día sabremos si alguna otra circunstancia explica un hipotético comportamiento negligente, pero mosquea y mucho que el propio Defensor del Pueblo haya abierto una investigación en su defensa. Lo hace tras reunir notables indicios de un funcionamiento bastante desastroso de esta oficina en cuanto a su atención al público, tiempos de respuesta e insatisfacción de personas usuarias que normalmente están ya de por sí en una situación difícil.

Lo de sancionar por incumplir una norma interna tendría todo el sentido del mundo en un país donde sus instituciones y servicios públicos funcionaran con el rigor, eficacia y sentido para el que se han diseñado y financiado. Por desgracia no vivimos en ese país, sino en uno donde los índices de desigualdad han seguido creciendo incluso en tiempos de bonanza económica (luego buena parte de estos servicios se vuelven más indispensables si cabe) Este caso nos devuelve a un debate o reflexión sobre varios aspectos complejos: la des-humanización de los servicios públicos (especialmente aquellos dirigidos a las clases más vulnerables); la lejanía de las instituciones públicas respecto al resto de la sociedad, economía y problemas del día a día; y una nueva clase social en ciernes, intocable, plenipotenciaria y que no rinde cuentas ante nadie salvo cuando, como Juan Carlos, a alguno se le ocurre cuestionar con su trabajo un status quo donde el esfuerzo muy medido debe ser aceptable. Un mal transformado en cultural o estructural que parece acentuarse con los trabajadores públicos más jóvenes, muy alejados generacionalmente de aquellos formados durante las primeras décadas de una democracia orientada hacia un estado del bienestar compartido.

Cuesta ver este debate entre los partidos políticos o programas electorales. Una especie de “entente cordiale” prorroga cada legislatura y en cada entidad pública (reconocido en primer lugar por políticos de muy diferente signo) un problema que se encona y que, unido a la enorme tela de araña burocrática de la que nos hemos dotado, no sólo no promueve sino que parece amenazar los propios derechos que en su día pretendía garantizar. En algunos casos, estos derechos parecen empezar por los de quienes prestan el servicio, no por los de quienes los necesitan. Un laberinto desquiciante al estilo del Brazil de Terry Gilliam o el Yo, Daniel Blake de Ken Loach, en el que entrar para no ser atendido o con suerte morirse entre derivaciones, competencias, o falta de ganas por ayudar a quien parece más un incordio que un ciudadano. Precisamente la ciudadanía, como la democracia, se sustenta en los impuestos de una mayoría para garantizar unos derechos en forma de servicios y prestaciones. Parece una obviedad, pero mejor no preguntarle a Juan Carlos…