El Papa y la eternidad

Después de tantos años _36 tacos dándole a la pobre tecla _ sigue perturbándome el cabreo de los lectores. Aunque sean media docena. Uno me escribe pidiéndome que no ridiculice al papa. No sé cómo explicarle que no puedo acceder a sus respetabilísimos deseos. ¿Por qué no se puede ridiculizarse al papa? Pero si se le ridiculiza y satiriza hace siglos y siglos. Bastantes de los burlones perdieron los testículos o fueron reducidos a ceniza. Si le aburre la historiografía, caro amigo, lea usted El nombre de la rosa. Hasta hace muy poco tiempo los papas eran personas poco recomendables: ladrones, asesinos, usurpadores, putañeros, amigos de los niños, hijos de papas, padres de papas, amantes de camarlengos y de condesitos nombrados obispos y cardenales a los quince años, simoniacos, conspiradores, blasfemos, cancerberos de sus harenes masculinos y femeninos. Un fresco impresionante que palpita vida y horror. Desde mi punto de vista, oh lectores católicos romanos, los ateos y agnósticos demostramos un exquisito respeto hacia los sucesores en el Trono de San Pedro de semejantes alimañas.

Uno de mis héroes filosóficos – soy definitivamente un señor mayor—es Bertrand Russell, un ateo tranquilo, irónico y dialogante. En una ocasión alguien _creo que fue un sacerdote anglicano _ le preguntó seriamente, hasta con cierta severidad, qué diría si finalmente, después de morir, se encontrase con Dios. Russell pensó unos segundos y contestó: «Le diría, Dios, ¿por qué hiciste que las pruebas de tu existencia fueran tan insuficientes?». Sin ánimo de molestar al Supremo Hacedor, yo le preguntaría más o menos lo mismo. Si no fuéramos tan cobardes, si no buscáramos tan patéticamente un consuelo imposible, debería preocuparnos no si existe vida después de la muerte, sino si antes de la muerte hemos vivido, hemos aprovechado esta prodigiosa urdimbre de casualidades que significa la vida. La experiencia de la vida, como individuo y como especie, es una excepcionalidad radical: lo más parecido a un milagro. La eclosión y desarrollo de la vida es lo más parecido estadísticamente a la existencia de Dios. No, no simpatizo con el catolicismo, pero no anhelo su destrucción. Cualquier persecución religiosa me parece abominable. Una de las raíces de mi formación cultural es el cristianismo. Recuerdo esa frase divertida de un comecuras español: «Si no creo en el cristianismo, que es la única religión verdadera, ¿cómo voy a creer en cualquier otra?» La de Jesús de Nazaret es una religión rarísima. En rigor una religión oriental que conquistó Occidente. Quizás la única que pretende utilizar la razón crítica para fundamentarse doctrinalmente, para articular una teodicea original, para superar sus contradicciones y debilidades. En ese sentido el cristianismo, tan cargado de reflexión filosófica y tan ajeno al mundo, se convierte, como dice Marcel Gauchet, en la mejor religión para la salida de la religión.

El Vaticano es una potencia política que obra su poder a través de una simbología religiosa. No, no dispone de divisiones militares, según esa conocida burla de Stalin. Las tuvo y las perdió. Pero todavía influye difusamente en el espacio político e ideológico. Como una vieja actriz, vive de su poderosa leyenda. Lo hace, por supuesto, en España, una de las hijas favoritas de la Iglesia Católica. Muchos aseguran que ahora mismo se está alumbrando un renacer católico en el país. No lo respaldan ni los seminarios, ni las órdenes religiosas, ni las aportaciones económicas de los fieles a través de la fiscalidad o las limosnas. Lo que quizás esté creciendo sea un rechazo del mundo posterior a la modernidad, disgregado, despojado de rituales y relatos cohesionadores, escandalosamente narciso y emocional, pero que solo gira sobre sí mismo en medio de un páramo de abismal insignificancia. Tal vez, retrucando a Gachet, esos cientos de miles de pibitos estén huyendo del mundo contemporáneo y sus amenazas y complejidades utilizando el cristianismo como salida de emergencia. ¿Y los políticos? Los políticos, a la foto. La única eternidad que conocen.